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РИА Новости

Приманить и обезвредить: создан новый метод выявления вредителей растений

03:00 22.08.2019 (обновлено: 14:11 22.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВысадка саженцев самшита колхидского
Высадка саженцев самшита колхидского
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Ущерб экосистемам, куда проникают насекомые-вредители из других местностей, неуклонно растет. Международный научный коллектив предложил использовать дозорные плантации древесных растений для раннего выявления потенциально вредоносных организмов до момента их распространения на новые территории. Результаты исследования опубликованы в журнале "NeoBiota".
В разработке методических подходов приняли участие ученые из 19 стран. Дозорные плантации рекомендовано разбивать в регионах и странах, которые ведут активный экспорт древесных растений и растительной продукции.
"Мы предложили использовать дозорные плантации двух типов, в зависимости от региона происхождения посадочного материала", - рассказала соавтор исследования, старший научный сотрудник Института экологии и географии Сибирского федерального университета и Института леса им. В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН Наталья Кириченко.
По ее словам, в первом случае - на плантациях высаживают местные для страны-экспортера виды древесных растений, имеющие экономическую ценность на мировом рынке. Как правило, такие растения идут на экспорт для озеленения и ландшафтного дизайна (например, бонсаи). Во втором случае, дозорные плантации – это посадки саженцев или взрослых растений, которые являются неместными для принимающей страны.
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Растения дозорных плантаций способны привлечь местных насекомых-вредителей, которые могут сменить пищевые предпочтения и переключиться на "гостей", то есть на те растения, которые не имеют устойчивости к “новым” для них вредителям и не могут им противостоять.
Самый простой пример дозорных плантаций второго типа - ботанические сады и дендрарии. В них собран широкий спектр интродуцированных (несвойственных для данной территории) видов древесных растений, и они также могут служить мишенями для местных вредителей.

"Своевременная диагностика помогла бы избежать экологической катастрофы, которая случилась на Черноморском побережье Кавказа, где сейчас гибнут целые рощи эндемичного вида самшита колхидского", - отметила Кириченко.

Авторы разработали универсальные протоколы, в которых описаны все шаги – от поиска вредоносных видов членистоногих (насекомых, растительноядных клещей и т.п.) и фитопатогенов (патогенных грибов, бактерий, вирусов – возбудителей заболеваний растений) – до установления таксонов с применением морфологических и молекулярно-генетических методов. Эти подходы помогут эффективно выявлять виды вредителей, переключающихся с местных растений на те, которые были внедрены в среду как своеобразные "мишени".
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Работа выполнена в рамках программы Евросоюза COST Action FP1401 "Глобальное Предупреждение: Глобальная сеть плантаций как система раннего выявления чужеродных вредителей на древесных растениях". Участие российской стороны было частично поддержано грантами Российского фонда фундаментальных исследований.
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