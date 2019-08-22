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РИА Новости
Бей. Беги!
Большой спорт – это не только борьба за очки, голы, секунды. Это бизнес, интриги, а местами даже политика. В подкасте "Бей. Беги!" разбираем новости, обсуждаем спорные решения, анализируем мотивы и радуемся победам вместе с экспертами Александром Калмыковым, Денисом Косиновым и Василием Коновым.

Сутормин за 50 000, дерби "Спартак" – ЦСКА и теннисисты Медведев и Рублев

11:31 22.08.2019
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Бей. Беги!
Сутормин за 50 000, дерби "Спартак" – ЦСКА и теннисисты Медведев и Рублев
Вчера, 11:31
Почему Сутормин перешел в "Зенит" транзитом через "Рубин", а оба трансфера стоили жалкие 50 тысяч рублей? Почему звездные новички "Спартака" легко вписались в команду, а Шюррле, не пригодившийся в Англии, так хорош в России? Почему долго не было достойных преемников у Кафельникова и Сафина, и как скоро ждать от Медведева и Рублева больших побед?
02:00 Сутормин за 50 000 р.
12:20 Главное московское дерби
21:30 Медведев и Рублев
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