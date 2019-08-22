Идлибский котел. Что даст армии Асада контроль над Хан-Шейхуном

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Сирийская Арабская армия при поддержке российской авиации окружила город Хан-Шейхун — крупнейший оплот боевиков на юге провинции Идлиб. Это результат масштабной войсковой операции Дамаска, проведенной в ответ на нарушение режима прекращения огня. Сирийская армия взяла под контроль трассу Дамаск — Алеппо, отрезав террористов от снабжения. О том, что произошло и как события будут развиваться дальше, — в материале РИА Новости.

Нарушенное перемирие

Перемирие в провинции Идлиб было объявлено 2 августа. Однако боевики коалиции "Хайат Тахрир аш-Шам"* это проигнорировали. Уже 4 августа российские военные зафиксировали 20 обстрелов населенных пунктов в идлибской зоне деэскалации. В ответ 5 августа командование сирийских Вооруженных сил возобновило операцию против террористов.

Седьмого августа сирийская армия восстановила контроль над городом Арбаин на северо-западе граничащей с Идлибом провинции Хама и ликвидировала 45 боевиков. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин отметил резкое обострение в идлибской зоне деэскалации, сообщив о 42 обстрелах за сутки со стороны незаконных вооруженных формирований. На следующий день от огня боевиков погибли двое и были ранены 13 сирийских военнослужащих.

Девятого августа террористы перешли в контратаку в провинции Идлиб, атаковав позиции правительственных войск в районе населенного пункта Абу-Дали. Погибли десять сирийских военных, более 20 человек получили ранения. Отступив, боевики обстреляли окраины города из реактивных систем залпового огня. Десятого августа сирийская армия освободила от боевиков несколько деревень на границе провинций Хама и Идлиб, выбив оттуда террористов организации "Джебхат-ан-Нусра"*. Военные взяли в кольцо Аль-Хубайт, занимающий стратегическое положение на юге Идлиба.

© Министерство обороны РФ Перейти в фотобанк Нанесение ударов по объектам террористической группировки "Исламское государство"* в провинции Идлиб в Сирии © Министерство обороны РФ Перейти в фотобанк Нанесение ударов по объектам террористической группировки "Исламское государство"* в провинции Идлиб в Сирии

Генерал-майор Бакин проинформировал, что боевики продолжают наращивать силы в южной части идлибской зоны деэскалации. Террористы перебросили туда около 470 бойцов и военную технику. Газета al-Watan сообщила 11 августа, что сирийская армия освободила город аль-Хубайт, нанеся боевикам "Джебхат-ан-Нусры"* значительный ущерб в технике и живой силе. Остатки террористов отступили в Хан-Шейхун. За два дня боев погибли 23 сирийских военнослужащих.

Турецкий фактор

САА продолжила движение к Хан-Шейхуну. Четырнадцатого августа армия взяла под контроль деревни Кафр-Айн и Аас, а также холм Телль-Аас на юге провинции Идлиб к востоку от города аль-Хубайт. В этот день боевикам удалось сбить в Идлибе истребитель-бомбардировщик сирийских ВВС. Летчик катапультировался, его захватили в плен. Шестнадцатого августа армия освободила еще четыре деревни на юге провинции.

Вскоре САА завершила окружение Хан-Шейхуна. Девятнадцатого августа колонна турецкой бронетехники пересекла сирийскую границу и выдвинулась в сторону осажденного города — вероятно, для помощи подконтрольным Анкаре группировкам в провинции. Военный конвой атаковали сирийские ВВС. Колонна остановилась.

"У Турции свои интересы в сирийском конфликте, в частности, в зоне Идлиба, — объяснил РИА Новости старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. — Турция до сих пор не выполняет полностью обязательства сочинского меморандума. Турки продолжают действовать в собственных интересах в зоне Идлиба. А их интересы — это сохранение вооруженных исламистских группировок, которые Анкара считает умеренными и которые опираются на поддержку Турции".

© AFP 2019 Сирийские правительственные войска в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб © AFP 2019 Сирийские правительственные войска в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб

На успехи Сирийской Арабской армии уже нервно отреагировали в США. Как заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус, правительство Башара Асада и его союзники должны вернуться к режиму прекращения огня в Идлибе.

"Сегодняшний неприемлемый авиаудар по турецкому конвою последовал за продолжающимися жестокими нападениями на гражданских лиц, гуманитарных работников и инфраструктуру. Мы осуждаем это насилие, и его необходимо прекратить", — подчеркнула Ортагус.

Победа скоро?

Взятие Хан-Шейхуна серьезно укрепит позиции Сирийской Арабской армии на юге провинции Идлиб. Это позволит запереть в котле боевиков в соседних населенных пунктах Латамна, Мурек и Кафр Зейта и создаст предпосылки для дальнейшего наступления вглубь последней мухафазы в Сирии, остающейся под контролем террористов.

"Сегодня Сирия с надеждой строит свое будущее, но террористические организации, которые запрещены во многих странах мира, продолжают не просто существовать там, но и оказывать сопротивление, — рассказал в эфире агентства Sputnik заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин. — Правительственные войска САР довольно успешно зачищают территорию. К текущему моменту они блокируют многие группировки, перерезая им пути поставок боеприпасов, лишая средств к существованию. Думаю, что это уже предзнаменование победного часа, когда правительственные войска смогут полностью очистить территорию Сирии от террористов".

Стоит отметить, что в провинции Идлиб на стороне боевиков воюет немало выходцев из бывших республик СССР и некоторых российских регионов. Не допустить, чтобы они вернулись домой после победы САА, — важная задача для России.

Возможность их переброски в другие регионы мира президент Владимир Путин в преддверии встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном назвал большой опасностью.