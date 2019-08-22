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РИА Новости

Межгосударственные отношения России и Мозамбика

02:03 22.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПрезидент Мозамбика Филипе Жасинто Ньюси в аэропорту "Внуково-2"
Президент Мозамбика Филипе Жасинто Ньюси в аэропорту Внуково-2
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Российско-мозамбикские отношения носят традиционно дружественный характер и берут начало со времен борьбы Мозамбика против португальского колониализма (1964-1975). Дипломатические отношения установлены 25 июня 1975 года – в день провозглашения независимости Мозамбика. В 1977 году был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и Народной Республикой Мозамбик.
Между Россией и Мозамбиком налажен высокий уровень партнерства на международных площадках, основанный на совпадении или близости позиций по большинству тем глобальной повестки дня.
27 июля 2018 года "на полях" саммита БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР) президент России Владимир Путин провел краткую беседу с президентом Мозамбика Филипе Ньюси.
В июле 2014 года Москве состоялась встреча главы правительства России Дмитрия Медведева с премьер-министром Мозамбика Алберту Вакиной.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посещал Республику Мозамбик в феврале 2013 года и марте 2018 года. В ходе визитов Сергей Лавров был принят премьер-министром Алберту Вакиной (2013) и президентом Мозамбика Филипе Ньюси (2018).
Министры иностранных дел и сотрудничества Республики Мозамбик побывали в России в апреле 2014 года и в мае 2018 года.
В июне 2015 года спецпредставитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов встретился с президентом Мозамбика Филипе Ньюси "на полях" саммита Африканского Союза в Йоханнесбурге.
В феврале 2016 года состоялся визит в Мапуту делегации Совета Федерации во главе с заместителем председателя Ильясом Умахановым. В рамках программы визита прошли встречи с президентом Мозамбика Филипе Ньюси, председателем Ассамблеи Вероникой Макаму Длову и др.
В сентябре 2017 года Мозамбик посетила делегация представителей партий "Единая Россия" и КПРФ для участия в работе 11-го съезда правящей партии "Фронт освобождения Мозамбика" (ФРЕЛИМО).
В марте 2019 года Москву посетила делегация Ассамблеи Республики Мозамбик.
Поддерживаются торгово-экономические отношения. В марте 2018 года была создана российско-мозамбикская межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Ее первое заседание состоялось в апреле 2018 года в Мапуту.
В 2018 году товарооборот России с Мозамбиком составил 114,8 миллиона долларов, увеличившись на 24,36% по сравнению с 2017 годом. Объем российского экспорта составил 95,4 миллиона долларов, импорта – 19,4 миллиона долларов.
По итогам января-июня 2019 года объем внешней торговли России и Мозамбика составил 32,2 миллиона долларов, в том числе российского экспорта – 18,7 миллиона долларов и импорта – 13,5 миллиона долларов.
В структуре экспорта России в Мозамбик основная доля поставок приходится на следующие виды товаров: продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (злаки), продукция химической промышленности (удобрения), минеральные продукты (топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки).
Основу импорта составляют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (табак, съедобные фрукты и орехи).
Реализуются несколько совместных проектов. Консорциум "Роснефть" и ExxonMobil в 2015 году получил лицензии на разработку трех газовых блоков на глубоководных участках на шельфе Мозамбика (позднее к проекту присоединились Qatar Petroleum и Eni). В октябре 2018 года компании подписали с властями Мозамбика концессионные контракты на разведку и добычу углеводородов. Доля "Роснефти" в проектах составляет 20 %.
В июле 2019 года в городе Пебане (провинция Замбезия) был запущен горно-обогатительный комплекс по добыче, первичной очистке и экспорту титано-циркониевого сырья компании Tazetta Resources, входящей в международный холдинг East Minerals, контролируемый рядом российских инвесторов.
В качестве приоритетных областей взаимовыгодного сотрудничества выступают разведка и добыча углеводородов, черная металлургия, нефтехимия, сельское хозяйство, рыболовство, энергетика, инфраструктурные проекты.
В январе 2017 года вступило в силу Соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Россией и Мозамбиком, предусматривающее поставки вооружений и военной техники, ремонт продукции военного назначения и другие виды деятельности.
В апреле 2018 года в Москве состоялись переговоры министра обороны РФ Сергея Шойгу с главой военного ведомства Мозамбика генерал-майором Атаназиу Салвадором Мтумуке.
По итогам встречи были подписаны Межправительственное соглашение об упрощенном порядке заходов российских военных кораблей в порты Мозамбика и меморандум о сотрудничестве в военно-морской области между министерствами обороны двух стран.
В октябре 2018 года деловой заход в порт Пемба в Мозамбике совершил большой противолодочный корабль "Североморск".
В 1999 году Россия приняла решение о списании 90% задолженности Мозамбика. В 2013 году власти двух стран подписали межправительственное соглашение об использовании оставшейся части долга, оценивавшейся тогда в 144 миллиона долларов, на финансирование проектов в области развития Мозамбика.
В ноябре 2017 года Россия выделила 40 миллионов долларов на программу школьного питания в Мозамбике в рамках инновационной схемы использовании задолженности Мозамбика перед Россией.
В апреле 2019 года самолет МЧС России доставил партию российской гуманитарной помощи в мозамбикский город Бейра – наиболее пострадавший от циклона "Идай", который вызвал беспрецедентное для юго-востока Африки наводнение и масштабные разрушения.
Укреплению двусторонних связей способствует сложившаяся традиция получения мозамбикцами высшего образования в нашей стране.
На сегодняшний день в российских вузах обучаются более ста граждан Мозамбика на контрактной и бюджетной основах
Между Россией и Мозамбиком действует межправительственное соглашение 2009 года о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам (российские граждане могут находиться в Мозамбике без виз в течение 90 дней). Обладателям общегражданских заграничных паспортов на пограничных пунктах выдаются туристические визы сроком действия до 30 дней.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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