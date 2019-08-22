Межгосударственные отношения России и Мозамбика

Российско-мозамбикские отношения носят традиционно дружественный характер и берут начало со времен борьбы Мозамбика против португальского колониализма (1964-1975). Дипломатические отношения установлены 25 июня 1975 года – в день провозглашения независимости Мозамбика. В 1977 году был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и Народной Республикой Мозамбик.

Между Россией и Мозамбиком налажен высокий уровень партнерства на международных площадках, основанный на совпадении или близости позиций по большинству тем глобальной повестки дня.

27 июля 2018 года "на полях" саммита БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР) президент России Владимир Путин провел краткую беседу с президентом Мозамбика Филипе Ньюси.

В июле 2014 года Москве состоялась встреча главы правительства России Дмитрия Медведева с премьер-министром Мозамбика Алберту Вакиной.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посещал Республику Мозамбик в феврале 2013 года и марте 2018 года. В ходе визитов Сергей Лавров был принят премьер-министром Алберту Вакиной ( 2013 ) и президентом Мозамбика Филипе Ньюси ( 2018 ).

В июне 2015 года спецпредставитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов встретился с президентом Мозамбика Филипе Ньюси "на полях" саммита Африканского Союза в Йоханнесбурге.

В феврале 2016 года состоялся визит в Мапуту делегации Совета Федерации во главе с заместителем председателя Ильясом Умахановым. В рамках программы визита прошли встречи с президентом Мозамбика Филипе Ньюси, председателем Ассамблеи Вероникой Макаму Длову и др.

В сентябре 2017 года Мозамбик посетила делегация представителей партий "Единая Россия" и КПРФ для участия в работе 11-го съезда правящей партии "Фронт освобождения Мозамбика" (ФРЕЛИМО).

В 2018 году товарооборот России с Мозамбиком составил 114,8 миллиона долларов , увеличившись на 24,36% по сравнению с 2017 годом. Объем российского экспорта составил 95,4 миллиона долларов, импорта – 19,4 миллиона долларов.

По итогам января-июня 2019 года объем внешней торговли России и Мозамбика составил 32,2 миллиона долларов , в том числе российского экспорта – 18,7 миллиона долларов и импорта – 13,5 миллиона долларов.

В структуре экспорта России в Мозамбик основная доля поставок приходится на следующие виды товаров: продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (злаки), продукция химической промышленности (удобрения), минеральные продукты (топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки).

Основу импорта составляют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (табак, съедобные фрукты и орехи).

Реализуются несколько совместных проектов. Консорциум "Роснефть" и ExxonMobil в 2015 году получил лицензии на разработку трех газовых блоков на глубоководных участках на шельфе Мозамбика (позднее к проекту присоединились Qatar Petroleum и Eni). В октябре 2018 года компании подписали с властями Мозамбика концессионные контракты на разведку и добычу углеводородов. Доля "Роснефти" в проектах составляет 20 %

В июле 2019 года в городе Пебане (провинция Замбезия) был запущен горно-обогатительный комплекс по добыче, первичной очистке и экспорту титано-циркониевого сырья компании Tazetta Resources, входящей в международный холдинг East Minerals, контролируемый рядом российских инвесторов.

В качестве приоритетных областей взаимовыгодного сотрудничества выступают разведка и добыча углеводородов, черная металлургия, нефтехимия, сельское хозяйство, рыболовство, энергетика, инфраструктурные проекты.

В январе 2017 года вступило в силу Соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Россией и Мозамбиком, предусматривающее поставки вооружений и военной техники, ремонт продукции военного назначения и другие виды деятельности.

В апреле 2018 года в Москве состоялись переговоры министра обороны РФ Сергея Шойгу с главой военного ведомства Мозамбика генерал-майором Атаназиу Салвадором Мтумуке.

По итогам встречи были подписаны Межправительственное соглашение об упрощенном порядке заходов российских военных кораблей в порты Мозамбика и меморандум о сотрудничестве в военно-морской области между министерствами обороны двух стран.

В 1999 году Россия приняла решение о списании 90% задолженности Мозамбика . В 2013 году власти двух стран подписали межправительственное соглашение об использовании оставшейся части долга, оценивавшейся тогда в 144 миллиона долларов, на финансирование проектов в области развития Мозамбика.

В ноябре 2017 года Россия выделила 40 миллионов долларов на программу школьного питания в Мозамбике в рамках инновационной схемы использовании задолженности Мозамбика перед Россией.

В апреле 2019 года самолет МЧС России доставил партию российской гуманитарной помощи в мозамбикский город Бейра – наиболее пострадавший от циклона "Идай", который вызвал беспрецедентное для юго-востока Африки наводнение и масштабные разрушения.

На сегодняшний день в российских вузах обучаются более ста граждан Мозамбика на контрактной и бюджетной основах

Между Россией и Мозамбиком действует межправительственное соглашение 2009 года о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам (российские граждане могут находиться в Мозамбике без виз в течение 90 дней). Обладателям общегражданских заграничных паспортов на пограничных пунктах выдаются туристические визы сроком действия до 30 дней.