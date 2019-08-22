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РИА Новости

День Государственного флага Российской Федерации

01:53 22.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПразднование Дня Государственного флага РФ в Краснодаре
Празднование Дня Государственного флага РФ в Краснодаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".
В этот день в 1991 году Верховный Совет РСФСР принял постановление "Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР", которым постановил до установления специальным законом новой государственной символики Российской Федерации считать исторический флаг России – полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос – официальным Национальным флагом Российской Федерации.
Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. Государственный флаг в России появился на рубеже XVII-XVIII веков, в эпоху становления России как мощного государства. Впервые бело-сине-красный флаг с нашитым на нем двуглавым орлом был поднят на первом русском военном корабле "Орел", в царствование отца Петра I Алексея Михайловича, но у исследователей нет единого мнения о том, как были скомбинированы эти цвета.
Законным же "отцом" триколора признан Петр I. 20 января 1705 года он издал указ, согласно которому "на торговых всяких судах" должны поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос.
Рожденный вместе с первыми российскими военными кораблями, российский флаг до XIX века оставался принадлежностью главным образом флотской культуры. Начало применения российского бело-сине-красного флага на суше связано с географическими открытиями русских мореплавателей.
До XIX века русские моряки водружали на берегу присоединенной земли памятный крест. Но в 1806 году появилась новая традиция. Русская экспедиция обследовала побережье Южного Сахалина и подняла на берегу два флага. Андреевский флаг отмечал заслугу военного флота, государственный бело-сине-красный флаг – новое владение России.
После Петра I в русской армии стали распространяться золотые (оранжевые) и черные цвета, которые постепенно начали приобретать роль государственных.
Указом императора Александра II от 23 июня (11 июня по старому стилю) 1858 года был введен черно-желто-белый флаг как официальный (государственный) флаг Российской Империи. Черно-желто-белый флаг просуществовал до 1883 года. 10 мая (28 апреля по старому стилю) 1883 года Александр III "Повелением о флагах для украшения зданий в торжественных случаях" распорядился использовать бело-сине-красный флаг в качестве государственного флага Российской Империи, вместо черно-желто-белого.
Официально бело-сине-красный флаг был утвержден как государственный флаг России только накануне коронации Николая II в 1896 году.
Три цвета флага, ставшего национальным, получили официальное толкование. Красный цвет означал "державность", синий – цвет Богоматери, под покровом которой находится Россия, белый – цвет свободы и независимости. Эти цвета означали также содружество Белой, Малой и Великой России.
В Советской России более 70 лет государственным флагом являлся красный стяг.
Чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР 22 августа 1991 года постановила считать официальным символом России триколор. Указом президента РФ от 11 декабря 1993 года было утверждено Положение о государственном флаге Российской Федерации.
25 декабря 2000 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон "О Государственном флаге Российской Федерации". В соответствии с законом, Государственный флаг РФ представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней – белого, средней – синего и нижней – красного цвета. Отношение ширины флага к его длине – 2:3.
В настоящее время чаще всего (неофициально) используется следующая трактовка значений цветов флага России: белый цвет означает мир, чистоту, непорочность, совершенство; синий – цвет веры и верности, постоянства; красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество.
Государственный флаг РФ поднят постоянно на зданиях администрации президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, правительства РФ, Конституционного и Верховного судов, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Центрального банка, Счетной палаты, резиденции уполномоченного по правам человека в РФ, Центральной избирательной комиссии.
Государственный флаг поднят постоянно (один или вместе с соответствующими флагами) на зданиях федеральных органов исполнительной власти, на резиденциях полномочных представителей президента в федеральных округах, а также на зданиях органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.
Над резиденцией президента РФ в столице России – городе Москве поднимается дубликат штандарта (флага) президента РФ.
Государственный флаг поднимается на зданиях дипломатических представительств, консульских учреждений, резиденций глав диппредставительств и консульских учреждений, когда это связано с исполнением указанными лицами служебных обязанностей, а также на зданиях иных официальных представительств РФ за пределами России. Кроме того, на судах, внесенных в один из реестров судов РФ, в соответствии с уставом службы на них.
Судно, плавающее под государственным или национальным флагом иностранного государства, должно при плавании во внутренних водах РФ либо во время стоянки в порту России в дополнение к своему флагу поднимать и нести в соответствии с международными морскими обычаями также Государственный флаг России.
Государственный флаг ежедневно поднимается в местах постоянной дислокации воинских частей и отдельных подразделений Вооруженных Сил РФ, других войск и воинских формирований.
Во всех случаях, предусмотренных общевоинскими уставами Вооруженных Сил России для выноса Боевого Знамени воинской части, одновременно выносится прикрепленный к древку Государственный флаг РФ.
Государственный флаг вывешивается на зданиях органов местного самоуправления, общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, а также на жилых домах в дни государственных праздников Российской Федерации.
В дни траура в верхней части древка государственного флага РФ крепится черная лента, длина которой равна длине полотнища флага. Государственный флаг, поднятый на мачте (флагштоке), приспускается до половины высоты мачты (флагштока).
Государственный флаг Российской Федерации поднимается (устанавливается) во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий.
8 ноября 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон "О внесении изменения в Федеральный Конституционный закон "О Государственном флаге Российской Федерации". Закон был дополнен статьей 9-1, направленной на разграничение официального и неофициального использования российского флага и его изображения. Устанавливается, что официальное использование флага осуществляется в порядке и в случаях, которые предусмотрены законом. Допускается также использование государственного флага РФ, в том числе его изображения, гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями в иных случаях, если такое использование не является надругательством над государственным флагом РФ.
Использование государственного флага РФ с нарушением Федерального конституционного закона, а также надругательство над государственным флагом РФ влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.
В день государственного флага по всей стране проходят праздничные мероприятия: проводятся флешмобы, концерты, мастер-классы, спортивные фестивали, квесты и т.д.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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