Грубый Бык, грустный Аффлек, гадкий Вайнштейн — лучшее кино недели

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Кейси Аффлек рассуждает о любви в постапокалиптической драме "Свет моей жизни". Кая Скоделарио снова плавает, на этот раз в ужастике "Капкан". Лауреат "Кинотавра" Борис Акопов в фильме "Бык" возвращается в 90-е, а жертвы домогательств рассказывают о своих переживаниях в картине "Быть Харви Вайнштейном". О том, что смотреть в кино на этой неделе, — в материале РИА Новости.

Лихие 90-е

Лауреат 30-го "Кинотавра" фильм "Бык" рассказывает о "лихих 1990-х", экономическую пропасть, криминальные драмы с точки зрения режиссера-дебютанта Бориса Акопова.

"Когда я работал над сценарием и собирал материал, много разговаривал с родителями и их друзьями, спрашивал, что они думают про 90-е, — приводят слова Бориса Акопова прокатчики. — Они много разного рассказывали: одни говорили, что время было ужасным и слава богу, что закончилось, другие вспоминали про глоток свободы и чистый воздух, время возможностей и кайфа, но главное, что я понял: люди любят возвращаться в свое прошлое и в свои фантазии".

Главный герой — лидер преступной группировки Антон Быков по прозвищу Бык — пытается найти свое место в жизни и обеспечить семью. Однажды после "стрелки на районе" он попадает в отделение милиции, откуда его вызволяет один из московских авторитетов. В ответ он просит Быкова о маленькой, но опасной услуге.

Зрителей ждет настоящее путешествие в 90-е с аутентичными костюмами, музыкой и хроникой тех лет.

Вода не приходит одна

© Paramount Pictures Corporation Барри Пеппер и Кая Скоделарио в фильме "Капкан" 1 из 3 Барри Пеппер и Кая Скоделарио в фильме "Капкан" © Paramount Pictures Corporation © Paramount Pictures Corporation Кая Скоделарио в фильме "Капкан" 2 из 3 Кая Скоделарио в фильме "Капкан" © Paramount Pictures Corporation © Paramount Pictures Corporation Сцена из фильма "Капкан" 3 из 3 Сцена из фильма "Капкан" © Paramount Pictures Corporation 1 из 3 Барри Пеппер и Кая Скоделарио в фильме "Капкан" © Paramount Pictures Corporation 2 из 3 Кая Скоделарио в фильме "Капкан" © Paramount Pictures Corporation 3 из 3 Сцена из фильма "Капкан" © Paramount Pictures Corporation

Ужастик "Капкан" начинается довольно типично: на Флориду обрушивается мощный ураган, власти рекомендуют жителям покинуть дома, поскольку не могут обеспечить всем безопасность. Но Хейли (звезда "Пиратов Карибского моря" Кая Скоделарио) игнорирует приказы об эвакуации и едет домой, чтобы найти в этом хаосе отца. Девушка обнаруживает его, тяжелораненого, в подвале дома, и они оказываются в ловушке из-за разбушевавшейся стихии.

Группа спасателей погибает, и помощи Хейли с отцом ждать неоткуда. Дом героев медленно, но верно погружается под воду — вместе с ней прибывают аллигаторы. Одно можно сказать точно — скучать зрителям не придется.

Скандалы, интриги, расследования по-голливудски

© Фото : пресс-служба компании "Пионер" Бен Аффлек, Гвинет Пэлтроу и Харви Вайнштейн. 1 из 4 Бен Аффлек, Гвинет Пэлтроу и Харви Вайнштейн. © Фото : пресс-служба компании "Пионер" © Фото : пресс-служба компании "Пионер" Харви Вайнштейн, Квентин Тарантино. Кадр из фильма "Быть Харви Вайнштейном" 2 из 4 Харви Вайнштейн, Квентин Тарантино. Кадр из фильма "Быть Харви Вайнштейном" © Фото : пресс-служба компании "Пионер" © Фото : пресс-служба компании "Пионер" Хью Грант, Боб и Харви Вайнштейны в фильме "Быть Харви Вайнштейном" 3 из 4 Хью Грант, Боб и Харви Вайнштейны в фильме "Быть Харви Вайнштейном" © Фото : пресс-служба компании "Пионер" © Фото : пресс-служба компании "Пионер" Хиллари Клинтон и Харви Вайнштейн в фильме "Быть Харви Вайнштейном" 4 из 4 Хиллари Клинтон и Харви Вайнштейн в фильме "Быть Харви Вайнштейном" © Фото : пресс-служба компании "Пионер" 1 из 4 Бен Аффлек, Гвинет Пэлтроу и Харви Вайнштейн. © Фото : пресс-служба компании "Пионер" 2 из 4 Харви Вайнштейн, Квентин Тарантино. Кадр из фильма "Быть Харви Вайнштейном" © Фото : пресс-служба компании "Пионер" 3 из 4 Хью Грант, Боб и Харви Вайнштейны в фильме "Быть Харви Вайнштейном" © Фото : пресс-служба компании "Пионер" 4 из 4 Хиллари Клинтон и Харви Вайнштейн в фильме "Быть Харви Вайнштейном" © Фото : пресс-служба компании "Пионер"

"Быть Харви Вайнштейном" — еще одна попытка проанализировать "феномен" самого могущественного киномагната Голливуда.

К кому только Вайнштейн не приставал! Одной из первых призналась Эшли Джадд, а дальше понеслось: почти все звезды первой величины — от Анджелины Джоли и Умы Турман до Сальмы Хайек и Гвинет Пэлтроу — рассказывали, когда и при каких обстоятельствах пришлось испытать настойчивость кинопродюсера, итого вышло почти 80 имен.

Страсти вокруг фигуры "императора Голливуда", не утихают, эффект Вайнштейна затронул не только мир кино, а бывший магнат готовится предстать перед судом в Нью-Йорке по делу об изнасиловании.

Режиссер Урсула Макфарлейн собрала рассказы жертв, бездействовавших свидетелей и разоблачителей Вайнштейна. Истории проиллюстрированы архивными фотографиями и съемками.

Правда, недавнее выступление Джуди Денч в защиту вклада Вайнштейна в развитие кино и новость о закрытии прокуратурой США дела против актера Кевина Спейси, также обвинявшегося в домогательствах, показывают, что финал этой истории еще не известен.

Не зомби, но апокалипсис

© Фото : компания "Парадиз" Кадр из фильма "Свет моей жизни" 1 из 4 Кадр из фильма "Свет моей жизни" © Фото : компания "Парадиз" © Фото : компания "Парадиз" Кейси Аффлек в фильме "Свет моей жизни" 2 из 4 Кейси Аффлек в фильме "Свет моей жизни" © Фото : компания "Парадиз" © Фото : компания "Парадиз" Сцена из фильма "Свет моей жизни" 3 из 4 Сцена из фильма "Свет моей жизни" © Фото : компания "Парадиз" © Фото : компания "Парадиз" Кейси Аффлек в фильме "Свет моей жизни" 4 из 4 Кейси Аффлек в фильме "Свет моей жизни" © Фото : компания "Парадиз" 1 из 4 Кадр из фильма "Свет моей жизни" © Фото : компания "Парадиз" 2 из 4 Кейси Аффлек в фильме "Свет моей жизни" © Фото : компания "Парадиз" 3 из 4 Сцена из фильма "Свет моей жизни" © Фото : компания "Парадиз" 4 из 4 Кейси Аффлек в фильме "Свет моей жизни" © Фото : компания "Парадиз"

Брат Бена Аффлека Кейси продолжает пробовать себя в режиссуре, не отказываясь и от актерства. Он снял постапокалиптическую драму "Свет моей жизни" и сыграл в ней главную мужскую роль.

После своего предыдущего проекта, мокьюментари (псевдодокументального фильма) "Я все еще здесь", Кейси обратился к истории трогательной любви между отцом и взрослеющей дочерью. И все бы хорошо, но десять лет назад таинственная эпидемия уничтожила почти все женское население Земли. И единственная девочка на планете — Рэг, дочь главного героя.

Немногих выживших женщин держат в охраняемых бункерах, в то время как Рэг осталась на свободе. С отцом они прячутся в лесной глуши, стараясь сохранять человеческий облик. Но по мере взросления дочери скрывать ее пол становится труднее.