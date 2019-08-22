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РИА Новости
Культура

Грубый Бык, грустный Аффлек, гадкий Вайнштейн — лучшее кино недели

08:00 22.08.2019 (обновлено: 08:14 22.08.2019)
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© компания "Парадиз"Кадр из фильма "Свет моей жизни"
Кадр из фильма Свет моей жизни
© компания "Парадиз"
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Кейси Аффлек рассуждает о любви в постапокалиптической драме "Свет моей жизни". Кая Скоделарио снова плавает, на этот раз в ужастике "Капкан". Лауреат "Кинотавра" Борис Акопов в фильме "Бык" возвращается в 90-е, а жертвы домогательств рассказывают о своих переживаниях в картине "Быть Харви Вайнштейном". О том, что смотреть в кино на этой неделе, — в материале РИА Новости.

Лихие 90-е

Лауреат 30-го "Кинотавра" фильм "Бык" рассказывает о "лихих 1990-х", экономическую пропасть, криминальные драмы с точки зрения режиссера-дебютанта Бориса Акопова.

"Когда я работал над сценарием и собирал материал, много разговаривал с родителями и их друзьями, спрашивал, что они думают про 90-е, — приводят слова Бориса Акопова прокатчики. — Они много разного рассказывали: одни говорили, что время было ужасным и слава богу, что закончилось, другие вспоминали про глоток свободы и чистый воздух, время возможностей и кайфа, но главное, что я понял: люди любят возвращаться в свое прошлое и в свои фантазии".

Главный герой — лидер преступной группировки Антон Быков по прозвищу Бык — пытается найти свое место в жизни и обеспечить семью. Однажды после "стрелки на районе" он попадает в отделение милиции, откуда его вызволяет один из московских авторитетов. В ответ он просит Быкова о маленькой, но опасной услуге.
Зрителей ждет настоящее путешествие в 90-е с аутентичными костюмами, музыкой и хроникой тех лет.

Вода не приходит одна

© Paramount Pictures Corporation

Барри Пеппер и Кая Скоделарио в фильме "Капкан"

Кадр из фильма Капкан
1 из 3

Барри Пеппер и Кая Скоделарио в фильме "Капкан"

© Paramount Pictures Corporation
© Paramount Pictures CorporationКая Скоделарио в фильме "Капкан"
Кая Скоделарио в фильме Капкан
2 из 3
Кая Скоделарио в фильме "Капкан"
© Paramount Pictures Corporation
© Paramount Pictures CorporationСцена из фильма "Капкан"
Сцена из фильма Капкан
3 из 3
Сцена из фильма "Капкан"
© Paramount Pictures Corporation
1 из 3

Барри Пеппер и Кая Скоделарио в фильме "Капкан"

© Paramount Pictures Corporation
2 из 3
Кая Скоделарио в фильме "Капкан"
© Paramount Pictures Corporation
3 из 3
Сцена из фильма "Капкан"
© Paramount Pictures Corporation
Ужастик "Капкан" начинается довольно типично: на Флориду обрушивается мощный ураган, власти рекомендуют жителям покинуть дома, поскольку не могут обеспечить всем безопасность. Но Хейли (звезда "Пиратов Карибского моря" Кая Скоделарио) игнорирует приказы об эвакуации и едет домой, чтобы найти в этом хаосе отца. Девушка обнаруживает его, тяжелораненого, в подвале дома, и они оказываются в ловушке из-за разбушевавшейся стихии.
Группа спасателей погибает, и помощи Хейли с отцом ждать неоткуда. Дом героев медленно, но верно погружается под воду — вместе с ней прибывают аллигаторы. Одно можно сказать точно — скучать зрителям не придется.

Скандалы, интриги, расследования по-голливудски

© Фото : пресс-служба компании "Пионер"

Бен Аффлек, Гвинет Пэлтроу и Харви Вайнштейн.

Кадр из фильма Быть Харви Вайнштейном
1 из 4

Бен Аффлек, Гвинет Пэлтроу и Харви Вайнштейн.

© Фото : пресс-служба компании "Пионер"
© Фото : пресс-служба компании "Пионер"

Харви Вайнштейн, Квентин Тарантино. Кадр из фильма "Быть Харви Вайнштейном"

Кадр из фильма Быть Харви Вайнштейном
2 из 4

Харви Вайнштейн, Квентин Тарантино. Кадр из фильма "Быть Харви Вайнштейном"

© Фото : пресс-служба компании "Пионер"
© Фото : пресс-служба компании "Пионер"

Хью Грант, Боб и Харви Вайнштейны в фильме "Быть Харви Вайнштейном"

Кадр из фильма Быть Харви Вайнштейном
3 из 4

Хью Грант, Боб и Харви Вайнштейны в фильме "Быть Харви Вайнштейном"

© Фото : пресс-служба компании "Пионер"
© Фото : пресс-служба компании "Пионер"

Хиллари Клинтон и Харви Вайнштейн в фильме "Быть Харви Вайнштейном"

Кадр из фильма Быть Харви Вайнштейном
4 из 4

Хиллари Клинтон и Харви Вайнштейн в фильме "Быть Харви Вайнштейном"

© Фото : пресс-служба компании "Пионер"
1 из 4

Бен Аффлек, Гвинет Пэлтроу и Харви Вайнштейн.

© Фото : пресс-служба компании "Пионер"
2 из 4

Харви Вайнштейн, Квентин Тарантино. Кадр из фильма "Быть Харви Вайнштейном"

© Фото : пресс-служба компании "Пионер"
3 из 4

Хью Грант, Боб и Харви Вайнштейны в фильме "Быть Харви Вайнштейном"

© Фото : пресс-служба компании "Пионер"
4 из 4

Хиллари Клинтон и Харви Вайнштейн в фильме "Быть Харви Вайнштейном"

© Фото : пресс-служба компании "Пионер"
"Быть Харви Вайнштейном" — еще одна попытка проанализировать "феномен" самого могущественного киномагната Голливуда.
К кому только Вайнштейн не приставал! Одной из первых призналась Эшли Джадд, а дальше понеслось: почти все звезды первой величины — от Анджелины Джоли и Умы Турман до Сальмы Хайек и Гвинет Пэлтроу — рассказывали, когда и при каких обстоятельствах пришлось испытать настойчивость кинопродюсера, итого вышло почти 80 имен.
Страсти вокруг фигуры "императора Голливуда", не утихают, эффект Вайнштейна затронул не только мир кино, а бывший магнат готовится предстать перед судом в Нью-Йорке по делу об изнасиловании.
Режиссер Урсула Макфарлейн собрала рассказы жертв, бездействовавших свидетелей и разоблачителей Вайнштейна. Истории проиллюстрированы архивными фотографиями и съемками.
Правда, недавнее выступление Джуди Денч в защиту вклада Вайнштейна в развитие кино и новость о закрытии прокуратурой США дела против актера Кевина Спейси, также обвинявшегося в домогательствах, показывают, что финал этой истории еще не известен.

Не зомби, но апокалипсис

© Фото : компания "Парадиз"

Кадр из фильма "Свет моей жизни"

Кадр из фильма Свет моей жизни
1 из 4

Кадр из фильма "Свет моей жизни"

© Фото : компания "Парадиз"
© Фото : компания "Парадиз"

Кейси Аффлек в фильме "Свет моей жизни"

Кадр из фильма Свет моей жизни
2 из 4

Кейси Аффлек в фильме "Свет моей жизни"

© Фото : компания "Парадиз"
© Фото : компания "Парадиз"

Сцена из фильма "Свет моей жизни"

Кадр из фильма Свет моей жизни
3 из 4

Сцена из фильма "Свет моей жизни"

© Фото : компания "Парадиз"
© Фото : компания "Парадиз"

Кейси Аффлек в фильме "Свет моей жизни"

Кадр из фильма Свет моей жизни
4 из 4

Кейси Аффлек в фильме "Свет моей жизни"

© Фото : компания "Парадиз"
1 из 4

Кадр из фильма "Свет моей жизни"

© Фото : компания "Парадиз"
2 из 4

Кейси Аффлек в фильме "Свет моей жизни"

© Фото : компания "Парадиз"
3 из 4

Сцена из фильма "Свет моей жизни"

© Фото : компания "Парадиз"
4 из 4

Кейси Аффлек в фильме "Свет моей жизни"

© Фото : компания "Парадиз"
Брат Бена Аффлека Кейси продолжает пробовать себя в режиссуре, не отказываясь и от актерства. Он снял постапокалиптическую драму "Свет моей жизни" и сыграл в ней главную мужскую роль.
После своего предыдущего проекта, мокьюментари (псевдодокументального фильма) "Я все еще здесь", Кейси обратился к истории трогательной любви между отцом и взрослеющей дочерью. И все бы хорошо, но десять лет назад таинственная эпидемия уничтожила почти все женское население Земли. И единственная девочка на планете — Рэг, дочь главного героя.
Немногих выживших женщин держат в охраняемых бункерах, в то время как Рэг осталась на свободе. С отцом они прячутся в лесной глуши, стараясь сохранять человеческий облик. Но по мере взросления дочери скрывать ее пол становится труднее.
Что-то похожее мы уже видели в "Капитане Фантастик", "Дороге" или "Не оставляй следов". Здесь же Аффлек разрешает конфликт трогательно и аккуратно, как будто боится нарушить уютную тишину между отцом и дочерью.
Кадр из фильма Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
16 августа, 08:00Культура
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КультураВигго МортенсенСальма ХайекКевин СпейсиХарви ВайнштейнУма ТурманКейси АффлекПираты Карибского моряБен АффлекДжуди ДенчГвинет ПэлтроуКинотаврАнджелина Джоли (Войт)МоскваСША
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