Волонтер рассказал, как нашли пропавшую в Нижегородской области девочку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг — РИА Новости. Пятилетнюю девочку, пропавшую в лесу в Нижегородской области более трех суток назад, нашли в буреломе примерно в двух километрах от деревни живой и очень голодной, рассказал РИА Новости командир поисково-спасательного отряда "Волонтер" Сергей Шухрин.

Пятилетняя девочка ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района 18 августа около 14.00. В масштабных поисках девочки были задействованы около 1000 человек - сотрудники Следственного комитета, МВД, МЧС по региону, военнослужащие, волонтеры поисковых отрядов "Лиза Алерт", "Рысь", "Волонтер". СК возбудил уголовное дело о безвестном исчезновении ребенка. При поисковых мероприятиях использовались беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, приборы ночного видения, плавсредства, вертолёты. 21 августа следственное управление СК РФ по Нижегородской области сообщило, что девочку нашли в лесу живой.

"Девочку в буреломе примерно в двух километрах от деревни нашла одна из групп, которая шла по следам. Ее увидела жительница Курихи, работник местной администрации Светлана Аниськина, которая была одним из добровольцев на поиске. Девочка жива-здорова, очень голодная. Кто-то из ребят дал ей банан", - рассказал Шухрин.