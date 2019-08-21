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РИА Новости

Волонтер рассказал, как нашли пропавшую в Нижегородской области девочку

23:55 21.08.2019 (обновлено: 07:06 22.08.2019)
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© РИА Новости / Александр КряжевПоиски пропавшего ребенка
Поиски пропавшего ребенка
© РИА Новости / Александр Кряжев
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг — РИА Новости. Пятилетнюю девочку, пропавшую в лесу в Нижегородской области более трех суток назад, нашли в буреломе примерно в двух километрах от деревни живой и очень голодной, рассказал РИА Новости командир поисково-спасательного отряда "Волонтер" Сергей Шухрин.
Пятилетняя девочка ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района 18 августа около 14.00. В масштабных поисках девочки были задействованы около 1000 человек - сотрудники Следственного комитета, МВД, МЧС по региону, военнослужащие, волонтеры поисковых отрядов "Лиза Алерт", "Рысь", "Волонтер". СК возбудил уголовное дело о безвестном исчезновении ребенка. При поисковых мероприятиях использовались беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, приборы ночного видения, плавсредства, вертолёты. 21 августа следственное управление СК РФ по Нижегородской области сообщило, что девочку нашли в лесу живой.
"Девочку в буреломе примерно в двух километрах от деревни нашла одна из групп, которая шла по следам. Ее увидела жительница Курихи, работник местной администрации Светлана Аниськина, которая была одним из добровольцев на поиске. Девочка жива-здорова, очень голодная. Кто-то из ребят дал ей банан", - рассказал Шухрин.
Он сообщил, что мама сразу обняла девочку. Сейчас ребенка увезли на скорой помощи в больницу.
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