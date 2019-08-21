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РИА Новости

Состояние найденной в нижегородском лесу девочки оценивают как тяжелое

23:39 21.08.2019 (обновлено: 06:01 22.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг — РИА Новости. Состояние девочки, которую нашли в лесу в Нижегородской области спустя трое суток поисков, оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.
Пятилетняя девочка пропала после того, как ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района днем 18 августа. В масштабных поисках ребенка участвовали около тысячи человек - сотрудники СК, МВД, МЧС, военные и волонтеры. Поздно вечером в среду девочку нашли волонтеры в буреломе примерно в двух километрах от деревни.
Машины Центроспаса
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"Состояние девочки врачи оценивают как тяжелое. Организм ребенка сильно обезвожен. Девочка осмотрена бригадой Нижегородского территориального центра медицины катастроф, в настоящий момент ее везут в Вознесенскую ЦРБ для оказания медицинской помощи и решения вопроса по медицинской эвакуации в детскую областную клиническую больницу", - сообщили в региональном минздраве.
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