Состояние найденной в нижегородском лесу девочки оценивают как тяжелое

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг — РИА Новости. Состояние девочки, которую нашли в лесу в Нижегородской области спустя трое суток поисков, оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.
Пятилетняя девочка пропала после того, как ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района днем 18 августа. В масштабных поисках ребенка участвовали около тысячи человек - сотрудники СК, МВД, МЧС, военные и волонтеры. Поздно вечером в среду девочку нашли волонтеры в буреломе примерно в двух километрах от деревни.
"Состояние девочки врачи оценивают как тяжелое. Организм ребенка сильно обезвожен. Девочка осмотрена бригадой Нижегородского территориального центра медицины катастроф, в настоящий момент ее везут в Вознесенскую ЦРБ для оказания медицинской помощи и решения вопроса по медицинской эвакуации в детскую областную клиническую больницу", - сообщили в региональном минздраве.