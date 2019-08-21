Состояние найденной в нижегородском лесу девочки оценивают как тяжелое

Пятилетняя девочка пропала после того, как ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района днем 18 августа. В масштабных поисках ребенка участвовали около тысячи человек - сотрудники СК, МВД, МЧС, военные и волонтеры. Поздно вечером в среду девочку нашли волонтеры в буреломе примерно в двух километрах от деревни.