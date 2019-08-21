Группа украинских силовиков подорвалась на своих минах, заявили в ДНР

Табличка с надписью "мины" в районе поселка Пески в Донецкой области

ДОНЕЦК, 22 авг – РИА Новости. Группа украинских силовиков подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.

"В 21.35 (совпадает с мск) наблюдатели на переднем крае обороны в районе населенного пункта Коминтерново (юг ДНР – ред.) в приборы ночного видения зафиксировали выдвижение группы противника с направления населенного пункта Гнутово", - сказал он.

По его словам, "двигавшийся в голове колонны боевик наступил на установленную украинскими же бойцами сигнальную мину, которая полностью раскрыла диверсионную группу".

"Пытавшиеся в панике вернуться на свои позиции боевики вышли за пределы прохода в минном поле и допустили срабатывание других, уже боевых мин, установленных украинскими минерами вблизи своих позиций", - отметил представитель ведомства.