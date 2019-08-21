В нижегородском лесу нашли живой пропавшую девочку

"Двадцать первого августа в ходе поисковых мероприятий в лесу найдена 5-летняя девочка. Она отозвалась на голос. В настоящее время девочка на автомашине СК доставлена в больницу. Она находится в истощенном состоянии, с ребенком работают врачи", - говорится в сообщении регионального СУСК.