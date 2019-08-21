В нижегородском лесу нашли живой пропавшую девочку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг — РИА Новости. Пропавшую в лесу в Нижегородской области пятилетнюю девочку обнаружили живой спустя трое суток поисков, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Пятилетняя девочка ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района 18 августа около 14 часов. СК возбудил уголовное дело о безвестном исчезновении ребенка. В масштабных поисках девочки были задействованы около 1000 человек - сотрудники Следственного комитета, МВД, МЧС по региону, военнослужащие, волонтеры поисковых отрядов "Лиза Алерт", "Рысь", "Волонтер". При поисковых мероприятиях использовались беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, приборы ночного видения, плавсредства, вертолёты.
"Двадцать первого августа в ходе поисковых мероприятий в лесу найдена 5-летняя девочка. Она отозвалась на голос. В настоящее время девочка на автомашине СК доставлена в больницу. Она находится в истощенном состоянии, с ребенком работают врачи", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Следователи СК выражают благодарность всем лицам, принявших активное участие и поисках девочки.