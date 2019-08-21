Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T02:54Z
https://ria.ru/20190821/1557765061.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150736/25/1507362529_0:53:960:593_1036x0_80_0_0_46a7db4bdb2d59397291cf58be0dfd02.jpg
РИА Новости

В нижегородском лесу нашли живой пропавшую девочку

23:09 21.08.2019 (обновлено: 02:54 22.08.2019)
154556
© Фото : СК РФ по Краснодарскому краюПоиски ребенка в лесу
Поиски ребенка в лесу
© Фото : СК РФ по Краснодарскому краю
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг — РИА Новости. Пропавшую в лесу в Нижегородской области пятилетнюю девочку обнаружили живой спустя трое суток поисков, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Пятилетняя девочка ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района 18 августа около 14 часов. СК возбудил уголовное дело о безвестном исчезновении ребенка. В масштабных поисках девочки были задействованы около 1000 человек - сотрудники Следственного комитета, МВД, МЧС по региону, военнослужащие, волонтеры поисковых отрядов "Лиза Алерт", "Рысь", "Волонтер". При поисковых мероприятиях использовались беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, приборы ночного видения, плавсредства, вертолёты.
"Двадцать первого августа в ходе поисковых мероприятий в лесу найдена 5-летняя девочка. Она отозвалась на голос. В настоящее время девочка на автомашине СК доставлена в больницу. Она находится в истощенном состоянии, с ребенком работают врачи", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Следователи СК выражают благодарность всем лицам, принявших активное участие и поисках девочки.
Машины Центроспаса
Вчера, 10:07РИА Новости
Поиски девочки в Нижегородской области приостанавливали из-за медведя
652182161623
Обсудить 22
Следственный комитет РФНижегородская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Молодцы! Спасибо!
21 августа, 23:17
ТМТамара Мадлеева
9251002
Жива!Слава Богу!! 🙏🏻Спасибо всем, кто искал ребёнка!
21 августа, 23:54
burberry 001
6000002
Рекомендуем
Ирина Алашкевич
Назван доход за год чиновницы, оказавшейся в центре скандала из-за Тулуна
РИА
Новости
Фото, опубликованное Джессикой Джордж в Twitter
Девушка без комплексов устроила селфи-фотосессию в метро и прославилась
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Старший бортпроводник аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дмитрий Ивлицкий
RT запустил продажу футболок с фразой бортпроводника А321
Лента
новостей
Историк Зураб Гаджиев отвечает на вопросы Рамзана Кадырова
Дагестанский историк ответил Кадырову на вопросы об имаме Шамиле
Озеро Рупукунд
Ученые раскрыли вековую тайну Озера Скелетов
Скорая помощь на улице Стамбула
Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть
Кадр из фильма Человек-паук
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
Сенатор Алексей Пушков
Пушков прокомментировал озвученные в Европе условия возврата России в G8
В Волгоградской области задержаны подозреваемые в совершении тяжких преступлений на территории Татарстана. 21 августа 2019
В Волгограде полицейские с боем задержали банду грабителей из Татарстана
Полиция
Подожженный прохожим москвич оказался инвалидом
Поиски пропавшего ребенка
Волонтер рассказал, как нашли пропавшую в Нижегородской области девочку
Композитор Игорь Крутой
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними
Игрушка в палате детской больницы
Состояние найденной в нижегородском лесу девочки оценивают как тяжелое
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
Россия не рвется в Совет Европы, заявил Путин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
07:59На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
07:56В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
07:51Глава немецкой делегации не сомневается в принадлежности Крыма России
07:46В Якутии остаются более 60 природных пожаров
07:43Бывший переговорщик России в ВТО сомневается, что США выйдут из организации
07:36В Подмосковье восемь человек пострадали при опрокидывании автобуса
07:36В Петербурге загорелся теплоход "Петр Чайковский"
07:33НАСА: на МКС не смогут помочь роботу "Федору", если стыковка пойдет не так
07:26В Находке ввели режим ЧС из-за ливня
07:24Робот "Федор" рассказал о перегрузках во время космического полета
07:18Число подтопленных населенных пунктов в Хабаровском крае выросло до 54
Лента новостейМолния