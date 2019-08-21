Макрон встретится с представителями Ирана перед G7

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встретится с официальными лицами Ирана в преддверии саммита G7, чтобы помочь ослабить напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном, сообщает агентство Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встретится с официальными лицами Ирана в преддверии саммита G7, чтобы помочь ослабить напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном, сообщает агентство Рейтер

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что в пятницу намерен встретиться с президентом Макроном и своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом в Париже.

"В ближайшее время, перед саммитом G7, я проведу встречи с представителями Ирана, чтобы внести ряд предложений", - приводит агентство слова французского президента.

О возможном визите Зарифа в Париж сообщал в понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, однако тогда он не уточнил дату.

В последние несколько месяцев Иран и Франция поддерживают активный политический диалог, в частности состоялись визиты советника французского президента в Тегеран, а также ряд телефонных разговоров между президентами двух стран, в ходе которых обсуждались вопросы деэскалации напряженности в Персидском заливе и ситуация вокруг ядерной сделки.

Обе проблемы особо остро стоят в течение последнего времени в силу возможного создания коалиции США в районе Персидского залива и решения вопроса безопасности в регионе, а также скорого возможного третьего этапа сокращения Тегераном обязательств в рамках ядерной сделки.