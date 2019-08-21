Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T06:02Z
https://ria.ru/20190821/1557764945.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155766/00/1557660057_0:120:2997:1806_1036x0_80_0_0_d6dfcbc00bbb2faedd2824c1a88c1be5.jpg
РИА Новости

Макрон назвал условия возвращения России в G8

23:03 21.08.2019 (обновлено: 06:02 22.08.2019)
16801
© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента Франции "Форт Брегансон"
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента Франции Форт Брегансон
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента Франции "Форт Брегансон"
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России в G8 без разрешения кризиса на Украине было бы стратегической ошибкой для G7, передает агентство Рейтер.
"Я думаю, что сказать "без каких-либо условий Россия может уже завтра вернуться за стол (переговоров - ред.)" было бы равносильно признанию слабости G7, это бы означало, что семь стран, которые пять лет назад приняли решение отстранить Россию, признают неэффективность того решения, и Россия может вернуться, хотя ничего не изменилось... Это было бы стратегической ошибкой для нас", - приводит агентство слова Макрона.
Как передает агентство, президент Франции при этом отметил, что Россия могла бы вернуться в G8, однако обязательное условие для этого - разрешение кризиса на Украине.
"В перспективе возвращение России в G7 будет актуальным... Мы знаем, что необходимым предварительным условием для этого является выработка решения по Украине на основе минских соглашений", - добавил Макрон.
Флаги стран-участниц саммита G7
Вчера, 21:07РИА Новости
Что говорят о возвращении России в G8 в мире
Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице.
Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8.
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Вчера, 20:08РИА Новости
Меркель связала возвращение России в G7 c реализацией Минских соглашений
148732551
Обсудить 13
Эммануэль МакронДонбассДональд ТрампG8Владимир ПутинВ мире
Популярные комментарии
Как уж на сковородке этот Макрон-подкаблучник.
21 августа, 23:25
SPSebastian Pereira
1940000
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
Россия не рвется в Совет Европы, заявил Путин
Поиски ребенка в лесу
В нижегородском лесу нашли живой пропавшую девочку
Военнослужащие армии Украины
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России
Лента
новостей
Чемпионат мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов
Российский танцор объяснил ссору с партнершей на чемпионате мира по танго
Флаги стран-участниц саммита G7
Что говорят о возвращении России в G8 в мире
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии
Путин пообещал ответ на испытания США новой ракеты
Ирина Алашкевич
Назван доход за год чиновницы, оказавшейся в центре скандала из-за Тулуна
Игрушка в палате детской больницы
Состояние найденной в нижегородском лесу девочки оценивают как тяжелое
Озеро Рупукунд
Ученые раскрыли вековую тайну Озера Скелетов
Сотрудники МЧС
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Американский актер Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером
Скорая помощь на улице Стамбула
Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть
Антропоморфный робот Skybot F-850, помощник экипажа Международной космической станции
Робот "Федор" в четверг впервые полетит в космос
Здание Министерства Юстиции России
Россия потребовала пересмотра арбитражного решения по иску Ощадбанка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
07:59На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
07:56В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
07:51Глава немецкой делегации не сомневается в принадлежности Крыма России
07:46В Якутии остаются более 60 природных пожаров
07:43Бывший переговорщик России в ВТО сомневается, что США выйдут из организации
07:36В Подмосковье восемь человек пострадали при опрокидывании автобуса
07:36В Петербурге загорелся теплоход "Петр Чайковский"
07:33НАСА: на МКС не смогут помочь роботу "Федору", если стыковка пойдет не так
07:26В Находке ввели режим ЧС из-за ливня
07:24Робот "Федор" рассказал о перегрузках во время космического полета
07:18Число подтопленных населенных пунктов в Хабаровском крае выросло до 54
Лента новостейМолния