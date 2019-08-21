Макрон назвал условия возвращения России в G8

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России в G8 без разрешения кризиса на Украине было бы стратегической ошибкой для G7, передает агентство Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России в G8 без разрешения кризиса на Украине было бы стратегической ошибкой для G7, передает агентство Рейтер

"Я думаю, что сказать "без каких-либо условий Россия может уже завтра вернуться за стол (переговоров - ред.)" было бы равносильно признанию слабости G7, это бы означало, что семь стран, которые пять лет назад приняли решение отстранить Россию, признают неэффективность того решения, и Россия может вернуться, хотя ничего не изменилось... Это было бы стратегической ошибкой для нас", - приводит агентство слова Макрона.

Как передает агентство, президент Франции при этом отметил, что Россия могла бы вернуться в G8, однако обязательное условие для этого - разрешение кризиса на Украине.

"В перспективе возвращение России в G7 будет актуальным... Мы знаем, что необходимым предварительным условием для этого является выработка решения по Украине на основе минских соглашений", - добавил Макрон.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице.