Свыше 200 молодых журналистов соберутся в сентябре на медиафоруме в Пензе

ПЕНЗА, 21 авг – РИА Новости. Свыше 200 молодых журналистов примут участие в первом всероссийском молодежном медиафоруме "mediaАкцент", который пройдёт в Пензе с 4 по 7 сентября, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Участниками форума станут молодые журналисты региональных СМИ, студенты профильных специальностей, фотографы, видеографы, ведущие эфиров, специалисты сферы SMM, а также молодые люди, желающие связать свои профессиональные интересы с медиа. Организаторы ожидают более 200 молодых журналистов со всей страны", - говорится в сообщении.

На девяти тематических площадках будет вестись обсуждение современных тенденций развития СМИ и PR. На мероприятие, организованное для молодых специалистов, студентов профильных направлений и старшеклассников, приглашен председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и его коллеги, ведущие ВГТРК, пресс-секретари и советники губернаторов, идет согласование по участию в форуме других известных медиаперсон.

"Приглашайте лучших представителей пензенских СМИ. Не надо думать, что все одаренные - только в Москве. У нас тоже есть очень достойные журналисты, которые могут поделиться с коллегами своим опытом", - поручил подчинённым губернатор Иван Белозерцев, слова которого цитирует пресс-служба.

Торжественное открытие намечено на 5 сентября в конференц-зале Пензенской областной библиотеки имени Лермонтова. Образовательная программа форума, помимо дискуссий и встреч с почетными гостями включает в себя мастер-классы и работу нескольких тематических школ. Лучшие участники форума будут рекомендованы к прохождению 10-дневной стажировки в федеральных СМИ.

Регистрация на мероприятие проходит в АИС "Молодежь России". Организаторами медиафорума выступают правительство области, министерство образования региона, областной департамент информационной политики и СМИ, Пензенский государственный университет и Пензенский государственный технологический университет. Форум поддержан на грантовом конкурсе молодежных проектов Росмолодежи, входящего в открытую платформу АНО "Россия — страна возможностей".