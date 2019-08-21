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РИА Новости
Пензенская область

Свыше 200 молодых журналистов соберутся в сентябре на медиафоруме в Пензе

23:01 21.08.2019 (обновлено: 23:49 21.08.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМосковская улица города Пенза
Московская улица города Пенза
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ПЕНЗА, 21 авг – РИА Новости. Свыше 200 молодых журналистов примут участие в первом всероссийском молодежном медиафоруме "mediaАкцент", который пройдёт в Пензе с 4 по 7 сентября, сообщила пресс-служба областного правительства.
"Участниками форума станут молодые журналисты региональных СМИ, студенты профильных специальностей, фотографы, видеографы, ведущие эфиров, специалисты сферы SMM, а также молодые люди, желающие связать свои профессиональные интересы с медиа. Организаторы ожидают более 200 молодых журналистов со всей страны", - говорится в сообщении.
На девяти тематических площадках будет вестись обсуждение современных тенденций развития СМИ и PR. На мероприятие, организованное для молодых специалистов, студентов профильных направлений и старшеклассников, приглашен председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и его коллеги, ведущие ВГТРК, пресс-секретари и советники губернаторов, идет согласование по участию в форуме других известных медиаперсон.
"Приглашайте лучших представителей пензенских СМИ. Не надо думать, что все одаренные - только в Москве. У нас тоже есть очень достойные журналисты, которые могут поделиться с коллегами своим опытом", - поручил подчинённым губернатор Иван Белозерцев, слова которого цитирует пресс-служба.
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Торжественное открытие намечено на 5 сентября в конференц-зале Пензенской областной библиотеки имени Лермонтова. Образовательная программа форума, помимо дискуссий и встреч с почетными гостями включает в себя мастер-классы и работу нескольких тематических школ. Лучшие участники форума будут рекомендованы к прохождению 10-дневной стажировки в федеральных СМИ.
Регистрация на мероприятие проходит в АИС "Молодежь России". Организаторами медиафорума выступают правительство области, министерство образования региона, областной департамент информационной политики и СМИ, Пензенский государственный университет и Пензенский государственный технологический университет. Форум поддержан на грантовом конкурсе молодежных проектов Росмолодежи, входящего в открытую платформу АНО "Россия — страна возможностей".
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