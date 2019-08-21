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РИА Новости

Стало известно, что ели Путин и Ниинисте на ужине в Хельсинки

22:37 21.08.2019 (обновлено: 07:56 22.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи. 21 августа 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи. 21 августа 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи. 21 августа 2019
ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг - РИА Новости. Рыбу, утку и свежие ягоды отведал президент России Владимир Путин во время ужина со своим финским коллегой Саули Ниинистё в ресторане Walhalla, сообщили РИА Новости в канцелярии финского главы.
"Блюда включали: финскую озерную рыбу, суп из топинамбура и утиную грудку под соусом из лисичек. Десерт включал в себя свежие ягоды из летней резиденции финского президента Култаранта и щербет из княженика (дикая малина)", - отметили в канцелярии.
Ресторан Walhalla - построен в 1952 году, когда Хельсинки готовился к проведению летних Олимпийских игр. Свое название это место получило в честь секретного общества Вальхалла, которое готовило заговор против шведского короля Густава III в 1780 годах. Само слово Вальхалла взято из скандинавской мифологии, там оно обозначает место, своего рода рай для викингов, куда герои и воины отправляются после смерти.
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи
Вчера, 21:37РИА Новости
Президент Финляндии заговорил с Путиным по-русски
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Саули НиинистеВладимир ПутинФинляндияХельсинкиРоссияВ мире
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