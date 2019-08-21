Стало известно, что ели Путин и Ниинисте на ужине в Хельсинки

ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг - РИА Новости. Рыбу, утку и свежие ягоды отведал президент России Владимир Путин во время ужина со своим финским коллегой Саули Ниинистё в ресторане Walhalla, сообщили РИА Новости в канцелярии финского главы.

"Блюда включали: финскую озерную рыбу, суп из топинамбура и утиную грудку под соусом из лисичек. Десерт включал в себя свежие ягоды из летней резиденции финского президента Култаранта и щербет из княженика (дикая малина)", - отметили в канцелярии.

Ресторан Walhalla - построен в 1952 году, когда Хельсинки готовился к проведению летних Олимпийских игр. Свое название это место получило в честь секретного общества Вальхалла, которое готовило заговор против шведского короля Густава III в 1780 годах. Само слово Вальхалла взято из скандинавской мифологии, там оно обозначает место, своего рода рай для викингов, куда герои и воины отправляются после смерти.