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РИА Новости
Ситуация в Судане

В Судане вступил в должность новый премьер-министр

22:28 21.08.2019 (обновлено: 23:28 21.08.2019)
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкУчастники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
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Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото
ХАРТУМ, 21 авг - РИА Новости. Экономист Абдалла Хамдук принес присягу в качестве нового премьер-министра Судана, сообщает телеканал "Аль-Арабия".
В среду глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан, а также девять кандидатов от военных и оппозиционной коалиции "Силы за свободу и перемены" принесли присягу в качестве членов суверенного совета страны.
Кандидатуру известного суданского экономиста Абдаллы Хамдука на пост председателя правительства несколько дней назад выдвинули силы оппозиции. Переходный военный совет Судана заявил о своей поддержке кандидатуры Хамдука. Ранее он являлся исполнительным секретарем экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА).
Согласно конституционной декларации, которая заменит Судану основной закон, высшим органом власти в стране на переходный период в три с небольшим года станет суверенный совет. В его состав войдут пять представителей военных и пять гражданских деятелей, еще один член совета будет избран общим голосованием.
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Руководить суверенным советом первые 21 месяц будет представитель военных, оставшиеся 18 - выбранный гражданскими силами политик. Также предполагается сформировать совет министров. Премьера назовут гражданские силы, а уже сам премьер назначит министров. При этом право выбрать министров силового блока сохранят за собой военные.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир, правивший страной 30 лет, был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией Переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Оппозиция не согласилась с планом военных и продолжила протесты. В Судане начались переговоры по будущему урегулированию между военным советом и представителями народа. После обострения ситуации в Судане 3 июня, когда военные разогнали часть палаточного лагеря протестующих в Хартуме, переговоры оппозиции с силовиками прекратились. Диалог восстановился только после вмешательства посредников от Африканского союза.
Переходный военный совет Судана и оппозиционная коалиция "Силы за свободу и перемены" подписали в минувшую субботу в Хартуме основные политические документы - конституционную декларацию и соглашение о переходном периоде, по которым страна будет жить в ближайшие три года.
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