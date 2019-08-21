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РИА Новости

В Греции футбольные фанаты избили продюсера Ruptly

22:27 21.08.2019 (обновлено: 22:34 21.08.2019)
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© AP Photo / Thanassis StavrakisСотрудники полиции в Афинах, Греция
Сотрудники полиции в Афинах, Греция
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Греческие футбольные фанаты напали на продюсера видеоагентства Ruptly во время съемки перед матчем Лиги чемпионов "Олимпиакос" — "Краснодар", сообщил телеканал RT.
"К продюсеру подошли четыре фаната и спросили по-английски, откуда он. Не дождавшись ответа, они попытались выхватить у него микрофон и отобрать камеру. Продюсер не захотел отдавать оборудование нападавшим, в результате завязалась потасовка, в ходе которой журналисту сломали нос", - говорится в Telegram-канале RT.
По данным телеканала, пострадавший обратился в полицию, а затем отправился в больницу. Как передает телеканал со ссылкой на продюсера, на него напали фанаты "Олимпиакоса".
"Краснодар" играет матч с "Олимпиакосом" в Пирее, встреча началась в 22:00 мск.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
5 июня, 14:53РИА Новости
Россия ожидает расследования избиения во Франции журналиста RT
1973419036
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RTтелеканал RTRussia Today (телекомпания)Греция
Популярные комментарии
Я бы на их месте тоже поинтересовался. Потому что даже после прочтения новости не понял, откуда приехал этот Руптлы.
21 августа, 23:14
Naum Vygodsky
121006
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