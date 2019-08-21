В Греции футбольные фанаты избили продюсера Ruptly

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Греческие футбольные фанаты напали на продюсера видеоагентства Ruptly во время съемки перед матчем Лиги чемпионов "Олимпиакос" — "Краснодар", сообщил телеканал RT.
"К продюсеру подошли четыре фаната и спросили по-английски, откуда он. Не дождавшись ответа, они попытались выхватить у него микрофон и отобрать камеру. Продюсер не захотел отдавать оборудование нападавшим, в результате завязалась потасовка, в ходе которой журналисту сломали нос", - говорится в Telegram-канале RT.
По данным телеканала, пострадавший обратился в полицию, а затем отправился в больницу. Как передает телеканал со ссылкой на продюсера, на него напали фанаты "Олимпиакоса".
"Краснодар" играет матч с "Олимпиакосом" в Пирее, встреча началась в 22:00 мск.