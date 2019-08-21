Украинский дипломат назвал встречу Путина и Макрона "похоронами санкций"

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном стала "похоронной процессией" по антироссийским санкциям. Такое мнение в эфире телеканала "UA: Первый" Встреча президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном стала "похоронной процессией" по антироссийским санкциям. Такое мнение в эфире телеканала "UA: Первый" высказал украинский дипломат Роман Безсмертный.

Он выразил недовольство позитивным характером прошедших переговоров двух лидеров. Дипломат отметил, что президенты конструктивно обсудили двустороннее сотрудничество, и указал на рост товарооборота между странами.

Безсмертный обратил внимание на то, что, говоря о ситуации в Донбассе, Макрон использовал словосочетание "украинский кризис", а не "война".

По мнению дипломата, высказывания французского президента стали "похоронами" экономических ограничений против России.

"У меня такое впечатление, у меня глубокое убеждение, что у нас осталось полгода существования санкций", — подчеркнул он.

Как считает Безсмертный, для того чтобы "выровнять" сложившуюся ситуацию, необходимы "серьезные тактические шаги во внешнеполитическом, дипломатическом плане в Европе".

Переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона прошли в понедельник в летней резиденции французских президентов — форте Брегансон. Лидеры обсудили основные вопросы двусторонней и международной повестки дня, проблемы климата и освоение Арктики, а также ситуацию на Украине и вопрос возвращения России в G7. В Кремле саммит назвали "насыщенным, доверительным и конструктивным".

После встречи Макрон написал в фейсбуке пост на русском языке, в котором заявил, что "верит в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока", а Россия — "глубоко европейская страна".

В 2014 году на фоне конфликта на Украине Евросоюз ввел санкции против Москвы. После этого организация несколько раз принимала решение о продлении ограничительных мер, а также увязала их снятие с выполнением Минских соглашений. Российская сторона приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение.