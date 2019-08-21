Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T04:57Z
https://ria.ru/20190821/1557764401.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151573/81/1515738156_0:250:2400:1600_1036x0_80_0_0_c0ad8570564c2a56d425cc17b885fed9.jpg
РИА Новости

Армия Израиля по ошибке обстреляла гражданский самолет

22:20 21.08.2019 (обновлено: 04:57 22.08.2019)
4432
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский солдат на Голанских высотах в районе границы с Сирией
Израильский солдат на Голанских высотах в районе границы с Сирией
© AP Photo / Ariel Schalit
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 авг - РИА Новости. Израильские военные на Голанских высотах ошибочно открыли огонь по гражданскому летательному аппарату, приняв его за сирийский, сообщила армейская пресс-служба.
В релизе не уточняется, о каком типе летательного аппарата идет речь и не говорится о последствиях обстрела.
"Силы Армии обороны Израиля на Голанских высотах засекли летательный аппарат, который был принят за подозрительный летательный аппарат из Сирии и, казалось, представлял реальную угрозу, поэтому по нему был открыт огонь", - говорится в сообщении.
"Когда они поняли, что это израильский гражданский летательный аппарат, то прекратили огонь", - говорится в пресс-релизе.
Израильские военнослужащие
11 августа, 10:42РИА Новости
Палестинец погиб в перестрелке с израильскими войсками на границе Газы
Армия назвала случившееся "серьезным инцидентом", который требует расследования.
По информации издания "Едиот ахронот", речь идет о легком самолете, выполнявшем аэрофотосъемку. В результате инцидента никто не пострадал. Пилот почувствовал удар по крылу самолета и сначала решил, что столкнулся с птицей. Однако затем он зафиксировал утечку топлива и приземлился.
1957213323132
Обсудить 21
Армия обороны ИзраиляГоланские высотыИзраильВ мире
Популярные комментарии
Случаи, дружественного огня, очень часты и бывали, почти в всех армиях мира. А вот случаи, когда министр обороны оказывался коррупционер единичны, и вызывает смех куда более, чем описанное в этой статье.
22 августа, 02:29
MLMartin Logvinov
3210003
Россияне, а давайте вспомним, что у вас взорвалось, упало, утонуло, сбито дружескими ПВО в последнее время, сколько народу погибло зря, и посмеемся над россиянским головотяпством?
22 августа, 05:54
ИОИзраильский Олегатор
2300003
Рекомендуем
Американские военные в Афганистане
Двоих американских военнослужащих убили в Афганистане
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
Россия не рвется в Совет Европы, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи
Президент Финляндии заговорил с Путиным по-русски
Лента
новостей
Старший бортпроводник аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дмитрий Ивлицкий
RT запустил продажу футболок с фразой бортпроводника А321
Здание Пентагона. Архивное фото
В Пентагоне предложили включить в СНВ-3 все новое оружие России
Игрушка в палате детской больницы
Состояние найденной в нижегородском лесу девочки оценивают как тяжелое
Поиски ребенка в лесу
В нижегородском лесу нашли живой пропавшую девочку
Ирина Алашкевич
Назван доход за год чиновницы, оказавшейся в центре скандала из-за Тулуна
Реконструкция церкви, построенной в Гренландии на территории двора легендарного Эрика Рыжего
WP рассказала, сколько США хотели предложить Дании за Гренландию
Военнослужащие армии Украины
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России
Здание МИД Украины
Украинский дипломат назвал встречу Путина и Макрона "похоронами санкций"
Люди держат связанные флаги Польши и Украины
В польском ресторане украинцев назвали "недолюдьми"
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи. 21 августа 2019
"Россия может обойтись без СЕ": о чем говорил Путин на встрече с Ниинистё
Военнослужащие Саудовской Аравии в округе Джизан
Хуситы объявили о нанесении удара по штабу саудовской армии в Джизане
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:38Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
07:59На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
07:56В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
07:51Глава немецкой делегации не сомневается в принадлежности Крыма России
07:46В Якутии остаются более 60 природных пожаров
07:43Бывший переговорщик России в ВТО сомневается, что США выйдут из организации
07:36В Подмосковье восемь человек пострадали при опрокидывании автобуса
07:36В Петербурге загорелся теплоход "Петр Чайковский"
07:33НАСА: на МКС не смогут помочь роботу "Федору", если стыковка пойдет не так
07:26В Находке ввели режим ЧС из-за ливня
07:24Робот "Федор" рассказал о перегрузках во время космического полета
Лента новостейМолния