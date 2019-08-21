Армия Израиля по ошибке обстреляла гражданский самолет

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 авг - РИА Новости. Израильские военные на Голанских высотах ошибочно открыли огонь по гражданскому летательному аппарату, приняв его за сирийский, сообщила армейская пресс-служба.
В релизе не уточняется, о каком типе летательного аппарата идет речь и не говорится о последствиях обстрела.
"Силы Армии обороны Израиля на Голанских высотах засекли летательный аппарат, который был принят за подозрительный летательный аппарат из Сирии и, казалось, представлял реальную угрозу, поэтому по нему был открыт огонь", - говорится в сообщении.
"Когда они поняли, что это израильский гражданский летательный аппарат, то прекратили огонь", - говорится в пресс-релизе.
Армия назвала случившееся "серьезным инцидентом", который требует расследования.
По информации издания "Едиот ахронот", речь идет о легком самолете, выполнявшем аэрофотосъемку. В результате инцидента никто не пострадал. Пилот почувствовал удар по крылу самолета и сначала решил, что столкнулся с птицей. Однако затем он зафиксировал утечку топлива и приземлился.