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РИА Новости

"Роскосмос" опубликовал снимки ракеты с роботом "Федором"

22:18 21.08.2019
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© Оргкомитет конференции "РобоСектор"Робот Федор
Робот Федор
© Оргкомитет конференции "РобоСектор"
Робот Федор. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала у себя на странице в Twitter снимки из космоса установленной на космодроме Байконур ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-14", в котором своего старта ждёт робот "Федор".
"Ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-14", установленная на стартовом комплексе космодрома Байконур", - подписаны снимки, сделанные с космического аппарата "Ресурс-П".
Старт планируется на 6.38 мск в четверг.
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