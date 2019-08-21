"Роскосмос" опубликовал снимки ракеты с роботом "Федором"

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала у себя на странице в Twitter снимки из космоса установленной на космодроме Байконур ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-14", в котором своего старта ждёт робот "Федор".
"Ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-14", установленная на стартовом комплексе космодрома Байконур", - подписаны снимки, сделанные с космического аппарата "Ресурс-П".
Старт планируется на 6.38 мск в четверг.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблем #СоюзМС14, установленная на стартовом комплексе космодрома Байконур.— РОСКОСМОС (@roscosmos) 21 августа 2019 г.
Ждем всех завтра утром на прямой трансляции 😉🚀
📸 Снимки со спутника дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» pic.twitter.com/bqPfERVPCz