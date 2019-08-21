"Роскосмос" опубликовал снимки ракеты с роботом "Федором"

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала у себя на странице в Twitter снимки из космоса установленной на космодроме Байконур ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-14", в котором своего старта ждёт робот "Федор".