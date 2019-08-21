Экс-помощницу бывшего новгородского сенатора осудили за помощь со взяткой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг - РИА Новости. Суд приговорил экс-помощницу бывшего сенатора от Новгородской области за посредничество при взятке к семи годам трем месяцам колонии и штрафу, сообщает областное управление СК РФ.
"Приговором суда ей назначено наказание в виде семи лет трех месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере двукратного размера взятки", - сказано в сообщении.
По данным ведомства, "в 2012 году обвиняемая, являясь помощником сенатора от Новгородской области, а фактически осуществлявшая функции секретаря, путем осуществления телефонных звонков способствовала получению водителем сенатора 17 миллионов рублей". Как отметили в пресс-службе, взятка предназначалась "за общее покровительство сенатором бывшего вице-губернатора Новгородской области".
По данным местных СМИ, женщина работала помощницей Дмитрия Кривицкого. Как сообщают СМИ, сам Кривицкий в настоящее время скрывается от следствия за границей.
Доказательства, собранные следователем отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по Новгородской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 32-летней жительницы Москвы по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).