Экс-помощницу бывшего новгородского сенатора осудили за помощь со взяткой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг - РИА Новости. Суд приговорил экс-помощницу бывшего сенатора от Новгородской области за посредничество при взятке к семи годам трем месяцам колонии и штрафу, сообщает областное управление СК РФ.

"Приговором суда ей назначено наказание в виде семи лет трех месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере двукратного размера взятки", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, "в 2012 году обвиняемая, являясь помощником сенатора от Новгородской области, а фактически осуществлявшая функции секретаря, путем осуществления телефонных звонков способствовала получению водителем сенатора 17 миллионов рублей". Как отметили в пресс-службе, взятка предназначалась "за общее покровительство сенатором бывшего вице-губернатора Новгородской области".

По данным местных СМИ, женщина работала помощницей Дмитрия Кривицкого. Как сообщают СМИ, сам Кривицкий в настоящее время скрывается от следствия за границей.