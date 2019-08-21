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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх не допустит разрушения уникального деревянного храма в Подпорожье

22:13 21.08.2019 (обновлено: 00:00 22.08.2019)
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© Фото : "Общее дело"Храм Владимирской иконы Божией Матери, 1757 год. Памятник федерального значения. Архангельская область, Онежский район, Жеребцова Гора, деревня Подпорожье
Храм Владимирской иконы Божией Матери, 1757 год. Памятник федерального значения. Архангельская область, Онежский район, Жеребцова Гора, деревня Подпорожье
© Фото : "Общее дело"
АРХАНГЕЛЬСК, 21 авг - РИА Новости, Алексей Михеев. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду посетил несколько деревень в Архангельской области, где усилиями волонтеров сохраняются уникальные памятники деревянного зодчества, встретился с местными жителями и отметил, что подобная забота должна стать приоритетной государственной задачей.
Владимирский храм в Подпорожье был возведен на берегу Онеги в 1757 году. После революции все его священники были уничтожены - один пропал без вести в концлагере в 1930 году, другой был расстрелян семью годами позже. Волонтеры проекта "Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера" провели в храме противоаварийные работы, заменили кровлю, укрепили фундамент. В прошлом году здесь была совершена первая литургия.
"К сожалению, этот храм не имеет пользователя, так же, как и все деревянные храмы, памятники в том числе федерального значения. В Росимуществе говорят, возьмите их себе, поговорите, пообщайтесь, чтобы взять их Церкви. Я напоминаю о судьбе тех двух последних священников, о том, что храмы были закрыты, духовенство уничтожено, репрессии были на верующих, государство храмы себе забрало, а теперь хочет вернуть их в таком состоянии", - рассказал патриарху руководитель "Общего дела" священник Алексей Яковлев.
"А ведь как только появляется пользователь, сразу начинаются охранные обязательства - например, мы должны сделать пожарную сигнализацию и систему пожаротушения, которая стоит много миллионов. Конечно, государству это удобно, передать в пользование, а потом пообещать денег на реставрацию, но реально епархия не в состоянии такое огромное количество храмов "потянуть", - добавил он.
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Сегодня Владимирская церковь находится в ведении Росимущества. Средств на реставрацию государство, по словам священника, не выделяет. Отец Алексей попросил патриарха решить по крайней мере вопрос о стороже - фактически, по его словам, сейчас "любой желающий может спалить храм и никто не узнает даже, кто это сделал", и этот вопрос "пока нерешаемый". Руководитель "Общего дела" предложил создать систему государственных сторожей "хотя бы для памятников федерального значения", чтобы кто-то следил за тем, что "вокруг покошена трава, а люди, которые заходят, не бросают окурки и не разводят тут костры".
"Вообще, это, конечно, дело государства - заботиться о памятниках. Если это невозможно сделать Церкви - взять все на себя, а это очевидно, что все взять немедленно сразу невозможно - государство обязано нести ответственность за сохранение уникальных произведений деревянного зодчества, которые чудом сохранились на Севере. Я постараюсь решить эти вопросы. Потому что чудесный храм может в любой момент исчезнуть. Надеюсь, что грустные прогнозы не осуществятся, храм будет укрепляться, и может быть, однажды, я бы очень этого хотел, здесь появится священник", - ответил патриарх Кирилл.
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Он попросил жителей Подпорожья "сохранять веру и помнить праздники", следить, чтобы храм не пустовал в воскресные дни. "До государства сложно достучаться, а нам попроще, мы более подвижные, особенно когда речь идет о деле Божием", - заключил предстоятель Русской церкви.
По данным Московской патриархии, более 40% деревянных храмов на Севере находятся в аварийном состоянии и могут погибнуть в течение 10 лет, 5% уже восстановить нельзя.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьАрхангельская областьОбщество
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