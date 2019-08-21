Патриарх не допустит разрушения уникального деревянного храма в Подпорожье

АРХАНГЕЛЬСК, 21 авг - РИА Новости, Алексей Михеев. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду посетил несколько деревень в Архангельской области, где усилиями волонтеров сохраняются уникальные памятники деревянного зодчества, встретился с местными жителями и отметил, что подобная забота должна стать приоритетной государственной задачей.

Владимирский храм в Подпорожье был возведен на берегу Онеги в 1757 году. После революции все его священники были уничтожены - один пропал без вести в концлагере в 1930 году, другой был расстрелян семью годами позже. Волонтеры проекта "Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера" провели в храме противоаварийные работы, заменили кровлю, укрепили фундамент. В прошлом году здесь была совершена первая литургия.

"К сожалению, этот храм не имеет пользователя, так же, как и все деревянные храмы, памятники в том числе федерального значения. В Росимуществе говорят, возьмите их себе, поговорите, пообщайтесь, чтобы взять их Церкви. Я напоминаю о судьбе тех двух последних священников, о том, что храмы были закрыты, духовенство уничтожено, репрессии были на верующих, государство храмы себе забрало, а теперь хочет вернуть их в таком состоянии", - рассказал патриарху руководитель "Общего дела" священник Алексей Яковлев.

"А ведь как только появляется пользователь, сразу начинаются охранные обязательства - например, мы должны сделать пожарную сигнализацию и систему пожаротушения, которая стоит много миллионов. Конечно, государству это удобно, передать в пользование, а потом пообещать денег на реставрацию, но реально епархия не в состоянии такое огромное количество храмов "потянуть", - добавил он.

Сегодня Владимирская церковь находится в ведении Росимущества. Средств на реставрацию государство, по словам священника, не выделяет. Отец Алексей попросил патриарха решить по крайней мере вопрос о стороже - фактически, по его словам, сейчас "любой желающий может спалить храм и никто не узнает даже, кто это сделал", и этот вопрос "пока нерешаемый". Руководитель "Общего дела" предложил создать систему государственных сторожей "хотя бы для памятников федерального значения", чтобы кто-то следил за тем, что "вокруг покошена трава, а люди, которые заходят, не бросают окурки и не разводят тут костры".

"Вообще, это, конечно, дело государства - заботиться о памятниках. Если это невозможно сделать Церкви - взять все на себя, а это очевидно, что все взять немедленно сразу невозможно - государство обязано нести ответственность за сохранение уникальных произведений деревянного зодчества, которые чудом сохранились на Севере. Я постараюсь решить эти вопросы. Потому что чудесный храм может в любой момент исчезнуть. Надеюсь, что грустные прогнозы не осуществятся, храм будет укрепляться, и может быть, однажды, я бы очень этого хотел, здесь появится священник", - ответил патриарх Кирилл.

Он попросил жителей Подпорожья "сохранять веру и помнить праздники", следить, чтобы храм не пустовал в воскресные дни. "До государства сложно достучаться, а нам попроще, мы более подвижные, особенно когда речь идет о деле Божием", - заключил предстоятель Русской церкви.