В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны силовиков

Разрушенная крыша дома в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора в Донбассе. Архивное фото

Разрушенная крыша дома в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора в Донбассе

ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Военнослужащие 30-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины обстреляли район населенного пункта Нижнее Лозовое в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявил журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Ранее в среду Народная милиция ЛНР заявила, что сбила ударный беспилотник ВС Украины. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.

"Сегодня в 19.35 боевики 30-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины … подвергли обстрелу из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета район населенного пункта Нижнее Лозовое", - заявил Осадчий.

Он уточнил, что Народная милиция полностью придерживается достигнутых договоренностей о перемирии и не поддается на провокации.