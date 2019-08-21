В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Военнослужащие 30-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины обстреляли район населенного пункта Нижнее Лозовое в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявил журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Ранее в среду Народная милиция ЛНР заявила, что сбила ударный беспилотник ВС Украины. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.
"Сегодня в 19.35 боевики 30-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины … подвергли обстрелу из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета район населенного пункта Нижнее Лозовое", - заявил Осадчий.
Он уточнил, что Народная милиция полностью придерживается достигнутых договоренностей о перемирии и не поддается на провокации.
"Мы в очередной раз призываем международные организации оказать давление на украинские вооруженные формирования с целью сохранения достигнутого перемирия", - заявил Осадчий.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru