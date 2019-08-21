Президент Финляндии заговорил с Путиным по-русски

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё заговорил на русском языке во время встречи с Владимиром Путиным.
"Добро пожаловать". Президент Финляндии на чистом русском поприветствовал Путина pic.twitter.com/X5gRQrVDGt— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 21, 2019
"Добро пожаловать, господин президент. Я рад новой встрече", – сказал он.
В ходе визита Путина в Финляндию главы двух стран обсудили двустороннее сотрудничество и отношения России и Евросоюза на фоне председательства Хельсинки в Совете Европы. Кроме того, лидеры говорили о реализации "Северного потока – 2" и испытаниях Вашингтоном ракеты, которая ранее была запрещена ДРСМД.