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РИА Новости

Президент Финляндии заговорил с Путиным по-русски

21:37 21.08.2019 (обновлено: 07:13 22.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё заговорил на русском языке во время встречи с Владимиром Путиным.
"Добро пожаловать, господин президент. Я рад новой встрече", – сказал он.
В ходе визита Путина в Финляндию главы двух стран обсудили двустороннее сотрудничество и отношения России и Евросоюза на фоне председательства Хельсинки в Совете Европы. Кроме того, лидеры говорили о реализации "Северного потока – 2" и испытаниях Вашингтоном ракеты, которая ранее была запрещена ДРСМД.
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Саули НиинистеВладимир ПутинФинляндияРоссия
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