Во Франции задержали подозреваемого в убийстве официанта из-за сэндвича

Ранее сообщалось, что инцидент произошел 16 августа в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции. По словам очевидцев, мужчина выстрелил в 28-летнего официанта, поскольку был недоволен долгим приготовлением заказанного сэндвича. Несмотря на быстрое прибытие скорой помощи сотрудник заведения скончался на месте