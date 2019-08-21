Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T21:27Z
https://ria.ru/20190821/1557763182.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/144712/28/1447122839_0:209:4000:2459_1036x0_80_0_0_64762d04a1b8bf3ee8921874b4797e1f.jpg
РИА Новости

Во Франции задержали подозреваемого в убийстве официанта из-за сэндвича

21:27 21.08.2019
814
© AP Photo / Thibault CamusСотрудники французской полиции
Сотрудники французской полиции
© AP Photo / Thibault Camus
Сотрудники французской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Французская полиция задержала подозреваемого в убийстве официанта из-за недостаточно быстро приготовленного сэндвича, сообщает телеканал BFMTV.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел 16 августа в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции. По словам очевидцев, мужчина выстрелил в 28-летнего официанта, поскольку был недоволен долгим приготовлением заказанного сэндвича. Несмотря на быстрое прибытие скорой помощи сотрудник заведения скончался на месте
Подозреваемый был задержан в коммуне Шампиньи-сюр-Марн – восточный пригород Парижа. Сообщается, что речь идет о 30-летнем мужчине с криминальным прошлым.
Аэропорт Хитроу в Лондоне
23 сентября 2018, 13:23РИА Новости
Дочь британского миллионера умерла из-за сэндвича в аэропорту
1322213
Обсудить 0
ФранцияПарижПроисшествия - ВидеоВ мире
Рекомендуем
Израильский солдат на Голанских высотах в районе границы с Сирией
Армия Израиля по ошибке обстреляла гражданский самолет
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи. 21 августа 2019
Стало известно, что ели Путин и Ниинисте на ужине в Хельсинки
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Киевского апелляционного суда
Лавров напомнил немецкому журналисту о Вышинском
Бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас
В Греции ущерб от правления Ципраса оценили в 100 миллиардов евро
Лента
новостей
Сотрудники полиции в Афинах, Греция
В Греции футбольные фанаты избили продюсера Ruptly
Здание МИД Украины
Украинский дипломат назвал встречу Путина и Макрона "похоронами санкций"
Президент США Дональд Трамп
Трамп передумал снижать налоги для стимулирования экономики
Флаги стран-участниц саммита G7
Что говорят о возвращении России в G8 в мире
Американские военные в Афганистане
Двоих американских военнослужащих убили в Афганистане
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума Территория смыслов в Солнечногорске
Лавров прокомментировал слова Макрона о единой Европе
Автомобиль полиции и пожарная машина на вызове
В калифорнийском аэропорту самолет сгорел на взлетной полосе
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи. 21 августа 2019
"Россия может обойтись без СЕ": о чем говорил Путин на встрече с Ниинистё
Пуск ракеты израильской системы ПРО Железный купол
Израильская армия засекла пуск ракеты из сектора Газа
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи
Президент Финляндии заговорил с Путиным по-русски
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
В США не менее 27 человек задержали после инцидентов в Эль-Пасо и Дейтоне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:38Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
07:59На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
07:56В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
07:51Глава немецкой делегации не сомневается в принадлежности Крыма России
07:46В Якутии остаются более 60 природных пожаров
07:43Бывший переговорщик России в ВТО сомневается, что США выйдут из организации
07:36В Подмосковье восемь человек пострадали при опрокидывании автобуса
07:36В Петербурге загорелся теплоход "Петр Чайковский"
07:33НАСА: на МКС не смогут помочь роботу "Федору", если стыковка пойдет не так
07:26В Находке ввели режим ЧС из-за ливня
07:24Робот "Федор" рассказал о перегрузках во время космического полета
Лента новостейМолния