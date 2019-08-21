Во Франции задержали подозреваемого в убийстве официанта из-за сэндвича

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Французская полиция задержала подозреваемого в убийстве официанта из-за недостаточно быстро приготовленного сэндвича, сообщает телеканал BFMTV.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел 16 августа в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции. По словам очевидцев, мужчина выстрелил в 28-летнего официанта, поскольку был недоволен долгим приготовлением заказанного сэндвича. Несмотря на быстрое прибытие скорой помощи сотрудник заведения скончался на месте
Подозреваемый был задержан в коммуне Шампиньи-сюр-Марн – восточный пригород Парижа. Сообщается, что речь идет о 30-летнем мужчине с криминальным прошлым.
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