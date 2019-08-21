Патриарх встретился с дедушкой, начавшим возрождение храмов Русского Севера

ВОРЗОГОРЫ (Архангельская область), 21 авг - РИА Новости, Алексей Михеев. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду в деревне Ворзогоры Архангельской области встретился с 75-летним Александром Слепининым, решившим восстановить уникальную колокольню и тем вдохновившим московских добровольцев на восстановление заброшенных храмов Русского Севера.

Храмовый ансамбль Ворзогор состоит из древнего Никольского храма 1636 года постройки, Введенской церкви и колокольни. По рассказам местных жителей, последний священник деревни был расстрелян. Именно здесь начался добровольческий проект "Общее дело. Возрождение деревянных храмов Русского Севера" - прихожане московских храмов узнали о том, как престарелый Александр Слепнин в одиночку восстанавливает колокольню. За время существования проекта проведено 270 экспедиций, обследовано 350 храмов и часовен, в 137 проведены аварийные работы. Сегодня в Ворзогорах снова существует церковная община.

"Благодарю всех молодых людей, добровольно объединившихся в этот союз - без всякого указания сверху, без всяких приказов и даже без всякой помощи они сами отправились в северные края для того, чтобы восстановить деревянные храмы. Дело, которое вы делаете, имеет большое значение, но еще более ценен сам факт добровольчества", - сказал патриарх после краткого молебна и освящения новых деревянных "главок" для возрожденных храмов.

"Когда в наше время люди все делают только за деньги, когда часто теряются связи между людьми, так важно, что молодые люди способны приносить свой труд и тратить время на доброе дело", - добавил патриарх.

Он отметил, что после десятилетий гонений на веру храмы превратились "в место, куда люди просто приходили с какими-то своими потребностями" - прихожане не общались между собой хотя бы из соображений элементарной безопасности.