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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх встретился с дедушкой, начавшим возрождение храмов Русского Севера

21:24 21.08.2019 (обновлено: 22:08 21.08.2019)
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© Фото : "Общее дело"Александр Порфирьевич Слепинин у храма святителя Николая Чудотворца (1636 год)
Александр Порфирьевич Слепинин у храма святителя Николая Чудотворца (1636 год)
© Фото : "Общее дело"
ВОРЗОГОРЫ (Архангельская область), 21 авг - РИА Новости, Алексей Михеев. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду в деревне Ворзогоры Архангельской области встретился с 75-летним Александром Слепининым, решившим восстановить уникальную колокольню и тем вдохновившим московских добровольцев на восстановление заброшенных храмов Русского Севера.
Храмовый ансамбль Ворзогор состоит из древнего Никольского храма 1636 года постройки, Введенской церкви и колокольни. По рассказам местных жителей, последний священник деревни был расстрелян. Именно здесь начался добровольческий проект "Общее дело. Возрождение деревянных храмов Русского Севера" - прихожане московских храмов узнали о том, как престарелый Александр Слепнин в одиночку восстанавливает колокольню. За время существования проекта проведено 270 экспедиций, обследовано 350 храмов и часовен, в 137 проведены аварийные работы. Сегодня в Ворзогорах снова существует церковная община.
"Благодарю всех молодых людей, добровольно объединившихся в этот союз - без всякого указания сверху, без всяких приказов и даже без всякой помощи они сами отправились в северные края для того, чтобы восстановить деревянные храмы. Дело, которое вы делаете, имеет большое значение, но еще более ценен сам факт добровольчества", - сказал патриарх после краткого молебна и освящения новых деревянных "главок" для возрожденных храмов.
"Когда в наше время люди все делают только за деньги, когда часто теряются связи между людьми, так важно, что молодые люди способны приносить свой труд и тратить время на доброе дело", - добавил патриарх.
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Он отметил, что после десятилетий гонений на веру храмы превратились "в место, куда люди просто приходили с какими-то своими потребностями" - прихожане не общались между собой хотя бы из соображений элементарной безопасности.
"Сформировалось такая религиозная практика, когда не стало общин. Но сейчас все изменилось, и наши приходы реально становятся общинами. Люди находят себя в общении с теми, с кем вместе молятся", - заключил патриарх Кирилл.
Церковь Рождества Христова в деревне Большая Шалга Каргопольского района Архангельской области
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьАрхангельская областьОбщество
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