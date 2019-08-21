Трамп передумал снижать налоги для стимулирования экономики

ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал понять, что передумал снижать налоги для стимулирования экономики.

"Я сейчас не рассматриваю снижение налогов. Нам это не нужно. У нас крепкая экономика", - сказал Трамп журналистам в среду.

Между тем, во вторник американский лидер заявил прямо противоположное — что он рассматривает снижение налогов. Трамп предположил, что можно было бы снизить налоги с заработной платы, которые идут на финансирование пенсий и государственных медицинских программ.