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РИА Новости

Трамп передумал снижать налоги для стимулирования экономики

21:17 21.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал понять, что передумал снижать налоги для стимулирования экономики.
"Я сейчас не рассматриваю снижение налогов. Нам это не нужно. У нас крепкая экономика", - сказал Трамп журналистам в среду.
Между тем, во вторник американский лидер заявил прямо противоположное — что он рассматривает снижение налогов. Трамп предположил, что можно было бы снизить налоги с заработной платы, которые идут на финансирование пенсий и государственных медицинских программ.
В среду президент США заявил, что не будет снижать налоги с заработной платы и налоги на прирост капитала.
Президент США Дональд Трамп
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Дональд ТрампСШАВ миреЭкономика
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