Судно Open Arms прибыло на Сицилию после высадки мигрантов

РИМ, 21 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Судно Open Arms, высадив минувшей ночью 83 мигрантов в порту итальянского острова Лампедуза, прибыло в среду в сицилийский город Порто-Эмпедокле, где оно будет помещено под арест, сообщает информационное агентство Судно Open Arms, высадив минувшей ночью 83 мигрантов в порту итальянского острова Лампедуза, прибыло в среду в сицилийский город Порто-Эмпедокле, где оно будет помещено под арест, сообщает информационное агентство AndKronos

Спасательное судно испанской НПО Proactiva Open Arms смогло причалить к Лампедузе, после того как прокурор города Агридженто постановил начать немедленную высадку всех мигрантов, пробывших на борту корабля 19 дней.

Итальянская прокуратура ранее открыла дело по статье о неисполнении служебных обязанностей и бездействии, которое вскоре обрастет первыми подозреваемыми. Речь идет о цепочке ответственных лиц, решения которых привели к тому, что Open Arms несколько дней пробыло на рейде близ Лампедузы. В то же время расследование дела о незаконном лишении свободы, открытого на прошлой неделе, "обречено сдуться", отмечает итальянское агентство.

После того, как власти Италии категорически запретили судну входить в порт, испанские власти предложили ему проследовать в андалусийский порт Альхесирас. Получив отказ активистов, Испания выразила готовность принять мигрантов на Балеарских островах – либо в Пальма-де-Мальорке, либо в Маоне. В понедельник министр транспорта Италии Данило Тонинелли, в чьем ведении находится береговая охрана, заявил, что готов предоставить для перевозки свои корабли.