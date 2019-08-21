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РИА Новости

Судно Open Arms прибыло на Сицилию после высадки мигрантов

21:14 21.08.2019
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© AP Photo / Olmo CalvoЛодка со спасенными мигрантами направляется к судну Open Arms в Средиземном море
Лодка со спасенными мигрантами направляется к судну Open Arms в Средиземном море
© AP Photo / Olmo Calvo
Лодка со спасенными мигрантами направляется к судну Open Arms в Средиземном море. Архивное фото
РИМ, 21 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Судно Open Arms, высадив минувшей ночью 83 мигрантов в порту итальянского острова Лампедуза, прибыло в среду в сицилийский город Порто-Эмпедокле, где оно будет помещено под арест, сообщает информационное агентство AndKronos.
Спасательное судно испанской НПО Proactiva Open Arms смогло причалить к Лампедузе, после того как прокурор города Агридженто постановил начать немедленную высадку всех мигрантов, пробывших на борту корабля 19 дней.
Итальянская прокуратура ранее открыла дело по статье о неисполнении служебных обязанностей и бездействии, которое вскоре обрастет первыми подозреваемыми. Речь идет о цепочке ответственных лиц, решения которых привели к тому, что Open Arms несколько дней пробыло на рейде близ Лампедузы. В то же время расследование дела о незаконном лишении свободы, открытого на прошлой неделе, "обречено сдуться", отмечает итальянское агентство.
После того, как власти Италии категорически запретили судну входить в порт, испанские власти предложили ему проследовать в андалусийский порт Альхесирас. Получив отказ активистов, Испания выразила готовность принять мигрантов на Балеарских островах – либо в Пальма-де-Мальорке, либо в Маоне. В понедельник министр транспорта Италии Данило Тонинелли, в чьем ведении находится береговая охрана, заявил, что готов предоставить для перевозки свои корабли.
Мигранты в Италии. Архивное фото
2 августа 2017, 12:35РИА Новости
В Лампедузе задержали немецкое судно, спасшее мигрантов
Однако НПО Proactiva Open Arms не согласилась направить судно в испанские порты, ссылаясь на "невыносимую ситуацию" на борту и расстояние, но была готова переправить мигрантов на чартерном рейсе.
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СицилиябеженцыЛампедузаИталияВ мире
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