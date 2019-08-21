Трамп вновь раскритиковал Данию, но уже из-за расходов в НАТО

Лед не тронулся. И Трамп тоже. Президент США отменил визит в Данию Между прочим, не отмени он поездку сам, не исключено, что его бы заставили это сделать. Политические партии Дании уже начинали подбирать слова, чтобы как можно вежливей отказать Трампу в приеме. Здесь насчет Гренландии консенсус. По крайней мере, был.