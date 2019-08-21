Трамп вновь раскритиковал Данию, но уже из-за расходов в НАТО

ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на власти Дании, но уже не из-за их отказа обсуждать продажу Гренландии, а из-за расходов в НАТО.
"К сведению, Дания вкладывает только 1,35% ВВП в расходы НАТО (на оборону). Они богатая страна, и (расходы - ред.) должны быть на уровне 2%. Мы защищаем Европу, и только восемь из 28 стран НАТО находятся на отметке в 2%", - написал Трамп в Twitter.
Вчера, 19:53Акценты - Радио SputnikЛед не тронулся. И Трамп тоже. Президент США отменил визит в Данию Между прочим, не отмени он поездку сам, не исключено, что его бы заставили это сделать. Политические партии Дании уже начинали подбирать слова, чтобы как можно вежливей отказать Трампу в приеме. Здесь насчет Гренландии консенсус. По крайней мере, был.
Незадолго до этого Трамп раскритиковал премьера Дании за то, что она жестко отреагировала на идею США купить у страны Гренландию. Он отметил, что к США должно быть проявлено уважение.