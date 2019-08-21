Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T21:10Z
https://ria.ru/20190821/1557763014.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155756/97/1557569786_0:0:3070:1728_1036x0_80_0_0_d93a6b75415ebf59bf8e747417b25958.jpg
РИА Новости

Трамп вновь раскритиковал Данию, но уже из-за расходов в НАТО

21:10 21.08.2019
1419
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в штате Нью-Гемпшир
Президент США Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в штате Нью-Гемпшир
© REUTERS / Jonathan Ernst
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на власти Дании, но уже не из-за их отказа обсуждать продажу Гренландии, а из-за расходов в НАТО.
"К сведению, Дания вкладывает только 1,35% ВВП в расходы НАТО (на оборону). Они богатая страна, и (расходы - ред.) должны быть на уровне 2%. Мы защищаем Европу, и только восемь из 28 стран НАТО находятся на отметке в 2%", - написал Трамп в Twitter.
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Вчера, 19:53Акценты - Радио Sputnik
Лед не тронулся. И Трамп тоже. Президент США отменил визит в Данию Между прочим, не отмени он поездку сам, не исключено, что его бы заставили это сделать. Политические партии Дании уже начинали подбирать слова, чтобы как можно вежливей отказать Трампу в приеме. Здесь насчет Гренландии консенсус. По крайней мере, был.
Незадолго до этого Трамп раскритиковал премьера Дании за то, что она жестко отреагировала на идею США купить у страны Гренландию. Он отметил, что к США должно быть проявлено уважение.
12682027
Обсудить 5
Дональд ТрампНАТОДанияСШАГренландияВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп передумал снижать налоги для стимулирования экономики
РИА
Новости
Здание МИД Украины
Украинский дипломат назвал встречу Путина и Макрона "похоронами санкций"
Бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас
В Греции ущерб от правления Ципраса оценили в 100 миллиардов евро
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал "неподходящей" реакцию Дании на идею покупки Гренландии
Лента
новостей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума Территория смыслов в Солнечногорске
Лавров прокомментировал слова Макрона о единой Европе
Премьер-министр Борис Джонсон
Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Киевского апелляционного суда
Лавров напомнил немецкому журналисту о Вышинском
Флаги стран-участниц саммита G7
Что говорят о возвращении России в G8 в мире
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи. 21 августа 2019
"Россия может обойтись без СЕ": о чем говорил Путин на встрече с Ниинистё
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
Россия не рвется в Совет Европы, заявил Путин
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Здание Пентагона. Архивное фото
В Пентагоне предложили включить в СНВ-3 все новое оружие России
Порт в Севастополе
Зарубежные СМИ врут о Крыме, заявил глава немецкой делегации
Газокомпрессорная станция в украинском Ужгороде
Лавров оценил возможность транзита газа через Украину в ближайшем будущем
Израильский солдат на Голанских высотах в районе границы с Сирией
Армия Израиля по ошибке обстреляла гражданский самолет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:38Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
07:59На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
07:56В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
07:51Глава немецкой делегации не сомневается в принадлежности Крыма России
07:46В Якутии остаются более 60 природных пожаров
07:43Бывший переговорщик России в ВТО сомневается, что США выйдут из организации
07:36В Подмосковье восемь человек пострадали при опрокидывании автобуса
07:36В Петербурге загорелся теплоход "Петр Чайковский"
07:33НАСА: на МКС не смогут помочь роботу "Федору", если стыковка пойдет не так
07:26В Находке ввели режим ЧС из-за ливня
07:24Робот "Федор" рассказал о перегрузках во время космического полета
Лента новостейМолния