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РИА Новости

Украинские силовики за три недели нарушили перемирие 146 раз, заявили в ДНР

21:06 21.08.2019
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CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War UkraineУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine
ОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Украинские силовики с 31 июля по 21 августа 146 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республике в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
"Согласно данным представительства ДНР в СЦКК... в период между встречами в Минске с 31 июля по 21 августа зафиксировано 146 нарушений режима прекращения огня, в том числе с использованием танков, артиллерии калибром 122 миллиметра и минометов калибром 120 и 82 миллиметров", - заявил представитель ведомства.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что за указанный период по территории республики было выпущено шесть танковых снарядов, 24 снаряда калибром 122 миллиметра и 228 мин калибром 120 и 82 миллиметра.
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