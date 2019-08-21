Украинские силовики за три недели нарушили перемирие 146 раз, заявили в ДНР

ОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Украинские силовики с 31 июля по 21 августа 146 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республике в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"Согласно данным представительства ДНР в СЦКК... в период между встречами в Минске с 31 июля по 21 августа зафиксировано 146 нарушений режима прекращения огня, в том числе с использованием танков, артиллерии калибром 122 миллиметра и минометов калибром 120 и 82 миллиметров", - заявил представитель ведомства.