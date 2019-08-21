Сирийская армия окружила террористов к югу от Хан-Шейхуна, сообщил источник

ДАМАСК, 21 авг – РИА Новости. Сирийская армия окружила террористов в населенных пунктах на севере провинции Хама к югу от города Хан-Шейхун, заявил РИА Новости местный военный источник.
"Движущиеся от Сукайка отряды армии встретились с войсками, закрепившимися к северу от города Хан-Шейхун на юге Идлиба, тем самым замкнув кольцо осады вокруг городов Латмане, Кафр-Зейта, Латмин и Мурик на севере Хамы", - сообщил источник.
Сукайк расположен к востоку от Хан-Шейхуна.
Ранее сообщалось, что сирийская армия взяла под огневой контроль Хан-Шейхун, заняв ключевые позиции вокруг города и отрезав пути снабжения боевиков.
19 августа, 13:23Война в СирииЭксперт прокомментировал эскалацию ситуации в Идлибе
После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу "режим прекращения огня". Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.
Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований, которые, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по жилым поселениям в том районе.