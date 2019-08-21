Сирийская армия окружила террористов к югу от Хан-Шейхуна, сообщил источник

ДАМАСК, 21 авг – РИА Новости. Сирийская армия окружила террористов в населенных пунктах на севере провинции Хама к югу от города Хан-Шейхун, заявил РИА Новости местный военный источник.

"Движущиеся от Сукайка отряды армии встретились с войсками, закрепившимися к северу от города Хан-Шейхун на юге Идлиба, тем самым замкнув кольцо осады вокруг городов Латмане, Кафр-Зейта, Латмин и Мурик на севере Хамы", - сообщил источник.

Сукайк расположен к востоку от Хан-Шейхуна.

Ранее сообщалось, что сирийская армия взяла под огневой контроль Хан-Шейхун, заняв ключевые позиции вокруг города и отрезав пути снабжения боевиков.

После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу "режим прекращения огня". Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.