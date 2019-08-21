Двоих американских военнослужащих убили в Афганистане

ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Двое военнослужащих США убиты в Афганистане в среду, сообщает командование международной операции "Решительная поддержка", которую проводит в стране НАТО.

Подробности происшествия и личности погибших не разглашаются "до уведомления ближайших родственников".

США и их союзники с 2001 года проводят в Афганистане операцию против движения "Талибан" и других группировок, включая "Исламское государство"* и "Аль-Каиду"*. За это время в стране были убиты около 1,9 тысячи американских военнослужащих и гражданских специалистов.

США в течение последних месяцев ведут переговоры с "Талибаном" об урегулировании в Афганистане. Ранее Халилзад заявил, что проект соглашения США с движением "Талибан" направлен на установление мира в Афганистане, а не на вывод войск, который будет зависеть от ситуации в стране. До этого участники переговоров заявляли, что обсуждают несколько ключевых моментов, в частности сроки вывода американских войск из страны, запрет на использование территории Афганистана для нападения на другие страны, всеобщее прекращение огня и межафганский диалог.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что полного вывода американских войск из Афганистана не будет. Сейчас там находятся около 13 тысяч военнослужащих.