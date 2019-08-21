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РИА Новости

Двоих американских военнослужащих убили в Афганистане

20:57 21.08.2019
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© AFP 2019 / Javed TanveerАмериканские военные в Афганистане
Американские военные в Афганистане
© AFP 2019 / Javed Tanveer
Американские военные в Афганистане. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Двое военнослужащих США убиты в Афганистане в среду, сообщает командование международной операции "Решительная поддержка", которую проводит в стране НАТО.
Подробности происшествия и личности погибших не разглашаются "до уведомления ближайших родственников".
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30 мая, 13:52РИА Новости
"Талибан" рассчитывает, что США скоро объявят вывод войск из Афганистана
США и их союзники с 2001 года проводят в Афганистане операцию против движения "Талибан" и других группировок, включая "Исламское государство"* и "Аль-Каиду"*. За это время в стране были убиты около 1,9 тысячи американских военнослужащих и гражданских специалистов.
США в течение последних месяцев ведут переговоры с "Талибаном" об урегулировании в Афганистане. Ранее Халилзад заявил, что проект соглашения США с движением "Талибан" направлен на установление мира в Афганистане, а не на вывод войск, который будет зависеть от ситуации в стране. До этого участники переговоров заявляли, что обсуждают несколько ключевых моментов, в частности сроки вывода американских войск из страны, запрет на использование территории Афганистана для нападения на другие страны, всеобщее прекращение огня и межафганский диалог.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что полного вывода американских войск из Афганистана не будет. Сейчас там находятся около 13 тысяч военнослужащих.
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"Зеленые человечки" из Пентагона: как армия США тайно воюет по всему миру
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Аль-КаидаНАТОАфганистанТалибанСШАВ мире
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