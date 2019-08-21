Власти Испании оповестили Еврокомиссию и ВОЗ о вспышке листериоза

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Власти Испании оповестили международные организации о вспышке листериоза в стране, сообщает профильное издание ConSalud.

Число заболевших листериозом в автономном сообществе Андалусия на юге Испании превысило 130. Ранее испанский министр здравоохранения, потребления и социального обеспечения Мария Луиса Карседо объявила об общенациональной санитарной тревоге.

В среду Карседо заявила, что ее ведомство уведомило о вспышке Еврокомиссию и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

"Это сделано для того, чтобы продолжать мониторинг ситуации, на случай если какой-нибудь турист, посетивший нашу страну, съест зараженный продукт или если кто-то вывезет его за границу", - объяснила глава минздрава обращение в международные организации.

Как было установлено, источником распространения инфекции являлся мясной рулет марки La Mecha производства севильской компании Magrudis, изъятый из продажи еще 14 августа. В среду из торговых сетей были отозваны все изделия производителя.

Глава министерства здравоохранения Андалусии Хесус Агирре ранее сообщил, что число заболевших в регионе может значительно возрасти, так как ожидаются результаты анализов еще 523 человек.