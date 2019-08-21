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РИА Новости

Власти Испании оповестили Еврокомиссию и ВОЗ о вспышке листериоза

20:55 21.08.2019
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© AP Photo / Emilio MorenattiМашина скорой помощи в Испании
Машина скорой помощи в Испании
© AP Photo / Emilio Morenatti
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Власти Испании оповестили международные организации о вспышке листериоза в стране, сообщает профильное издание ConSalud.
Число заболевших листериозом в автономном сообществе Андалусия на юге Испании превысило 130. Ранее испанский министр здравоохранения, потребления и социального обеспечения Мария Луиса Карседо объявила об общенациональной санитарной тревоге.
В среду Карседо заявила, что ее ведомство уведомило о вспышке Еврокомиссию и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
"Это сделано для того, чтобы продолжать мониторинг ситуации, на случай если какой-нибудь турист, посетивший нашу страну, съест зараженный продукт или если кто-то вывезет его за границу", - объяснила глава минздрава обращение в международные организации.
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Как было установлено, источником распространения инфекции являлся мясной рулет марки La Mecha производства севильской компании Magrudis, изъятый из продажи еще 14 августа. В среду из торговых сетей были отозваны все изделия производителя.
Глава министерства здравоохранения Андалусии Хесус Агирре ранее сообщил, что число заболевших в регионе может значительно возрасти, так как ожидаются результаты анализов еще 523 человек.
Листериоз - инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое патогенными представителями рода Listeria. Оно характеризуется множеством источников и резервуаров инфекции, разнообразием путей и факторов передачи возбудителя, полиморфизмом клинических проявлений, высокой смертностью у новорожденных и лиц с иммунодефицитами.
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