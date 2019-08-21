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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Явка на тесте электронного голосования в Москве составила 53%

20:48 21.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Ничукин / Перейти в фотобанкЗдание Мосгоризбиркома
Здание Мосгоризбиркома
© РИА Новости / Алексей Ничукин
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Явка на тесте электронного голосования в Москве составила 53%, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
"Всего в трех округах подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании 3401 избирателей. В округе № 1 принято 1709 заявок, в 10-м округе принято 1114 заявки, в 30-м округе - 578 заявок. В рамках третьего тестирования системы выдано 1642 электронных бюллетеня: в округе № 1 – 835, в округе № 10 – 413 и в округе № 30 – 294. Явка на 20 часов составила 53% процентов", - сказали в ведомстве.
Как отметил в своем Telegram-канале глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов "взлом никому не удался".
При первом тестировании, которое проводилось 11 июля на выборах глав студсоветов Москвы, произошли сбои, позднее они были исправлены специалистами. Повторное тестирование системы электронного голосования для выборов в Мосгордуму, которое состоялось 23 июля, прошло без функциональных сбоев. Тогда москвичи голосовали за варианты решения проблемы бездомных животных.
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Вчера, 14:00Выборы в Мосгордуму
Система онлайн-голосования в Москве при тестировании подверглась атакам
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября. Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах в сентябре пройдет электронное голосование - это 1 округ (Зеленоград), 10 округ (Северное Лианозово – Бибирево) и 30 округ (Чертаново Центральное - Чертаново Южное).
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.
При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.
Алексей Венедиктов
Вчера, 11:05Выборы в Мосгордуму
Венедиктов рассказал о ходе тестирования системы электронного голосования
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомМосковская городская думаАлексей Венедиктов (журналист)МоскваПолитика
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