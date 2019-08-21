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РИА Новости

В Греции ущерб от правления Ципраса оценили в 100 миллиардов евро

20:41 21.08.2019 (обновлено: 20:43 21.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас
Бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
АФИНЫ, 21 авг - РИА Новости. Правление партии СИРИЗА под руководством Алексиса Ципраса обошлось Греции в 100 миллиардов евро, и оценку ему дали греки на досрочных парламентских выборах, заявил официальный представитель греческого правительства Стелиос Петсас в связи с публикацией Ципрасом заметки по поводу годовщины выхода из меморандумов с кредиторами.
Год назад, 21 августа 2018 года, Ципрас приехал на родину царя Одиссея - остров Итаку, чтобы объявить о завершении восьмилетней одиссеи с долговым кризисом. Страна вышла из меморандумов с кредиторами, по которым она должна была согласовывать всю свою политику в обмен на кредиты.
В среду Ципрас написал на своей странице в Facebook, что сегодня исполняется год со дня исторического выхода страны из меморандумов. "Двадцать первого августа 2018 года греческий народ наконец прибыл в Итаку после беспрецедентного восьмилетнего приключения с жесткой экономией, моральной и финансовой девальвацией", - написал Ципрас. По его словам, партии СИРИЗА за годы правления "удалось полностью изменить образ Греции" и успешно завершить программу реформ.
Бывший премьер, проигравший досрочные парламентские выборы 7 июля, заявил, что победившая "Новая демократия" пытается разрушить все, что сделала СИРИЗА.
СИРИ-ЗА и ПРОТИВ. Греция сходила налево и вернулась в семью
8 июля, 18:07Акценты - Радио Sputnik
СИРИ-ЗА и ПРОТИВ. Греция сходила налево и вернулась в семью Ципрас увлек Грецию, но оказался не Гераклом. Двенадцать подвигов не осилил. Ну так и не Сизифом. Теперь он свободен. А камень будет катать туда-сюда другой.
Ципрас вновь использовал образы из поэмы Гомера про царя Итаки Одиссея, расправившегося с захватившими его дом женихами.
"Именно правительство СИРИЗА вырвало страну из меморандума, положив конец беспрецедентному испытанию нашего народа. Год назад в своем обращении из Итаки я предупреждал: "Мы достигли нашей цели, мы вышли из меморандумов, но мы полностью осознаем, что мы еще не закончили здесь. Новые сражения теперь впереди нас. Современные женихи здесь, и они все еще стоят напротив". Действительно, женихи все еще здесь, не только наслаждаясь плодами усилий нашего народа, но и пытаясь разрушить то, что мы кропотливо построили. Но давайте не будем забывать, как история закончилась здесь", - заявил Ципрас.
Правительство "Новой демократии" в ответ обвинило Ципраса в том, что он нанес огромный ущерб экономике.
"Современная Одиссея греческого народа была продлена на 4,5 года, потому что господин Ципрас хотел во что бы то ни стало сесть в кресло премьер-министра. И чтобы прийти к власти, он утопил экономику, выбросил на свалку жертвы греков, обременил всех греков новыми мерами жесткой экономии на 10 миллиардов евро, он стоил более 100 миллиардов евро нынешнему и будущим поколениям, отдав в залог общественное богатство до 2115 года", - говорится в заявлении Петсаса, поступившем в РИА Новости.
"Из-за "приключений", которые они пережили при СИРИЗА, греки осудили Ципраса на выборах", - заявил официальный представитель правительства.
По его словам, Ципрас хотел бы сейчас заработать политические очки, но граждане знают, что правительство Кириакоса Мицотакиса уже сократило на 22% налог на недвижимость и будет продолжение.
Лидер консервативной партии Новая демократия Кириакос Мицотакис во время предвыборного митинга в Афинах
9 июля, 10:31РИА Новости
Оппозиция в Греции назвала новое правительство Мицотакиса "плохим началом"
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Кириакос МицотакисСИРИЗААлексис ЦипрасГрецияВ мире
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