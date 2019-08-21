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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Мединский: Музей русской иконы должен остаться у наследников Абрамова

20:32 21.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкОснователь Музея русской иконы Михаил Абрамов
Основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что, по его мнению, меценат Михаил Абрамов не хотел бы, чтобы созданный им Музей русской иконы "ушел из семьи".
Ранее бывший сотрудник Музея русской иконы Сергей Брюн сообщил РИА Новости, что основатель музея, предприниматель и меценат Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции.
"Абрамов создавал музей всю свою жизнь, это было главным его детищем. Он крестился в сознательном возрасте, долго к этому шел. Я не думаю, чтобы он хотел, чтобы музей ушел из семьи", - сказал Мединский журналистам.
Вертолет с тремя людьми на борту упал 20 августа возле острова Порос в Греции после того, как задел провода линии электропередачи. По данным греческих СМИ, при крушении погибли грек-пилот Никос Каристинос и россияне Михаил Абрамов и Давел Аколинин. Вертолет Agusta A109, принадлежавший компании I fly, вылетел из Краниди в афинский международный аэропорт Элефтериоса Венизелоса и совершил посадку в районе Галата, где забрал двух пассажиров. Точные причины крушения установит комиссия по расследованию авиационных происшествий.
Музей русской иконы был создан по инициативе предпринимателя и мецената Михаила Абрамова. Это единственная в России частная коллекция византийского и древнерусского искусства, официально преобразованная в общедоступный музей, статус которого подтвержден включением его в международную организацию IСOM (International Council of Museums) и Союз музеев России.
Основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов
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Религия и мировоззрениеМихаил АбрамовНовости - Религия и мировоззрениеВладимир МединскийГрецияРоссия
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