Полянский рассказал, что нужно для устранения терроризма в Сомали

ООН, 21 авг – РИА Новости. Для устранения угрозы терроризма в Сомали необходима единая национальная архитектура безопасности, заявил на заседании СБ ООН исполняющий обязанности постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

"Особую озабоченность вызывает деятельность террористической группировки "Аш-Шабаб"*. Убеждены, что для купирования террористической угрозы, необходима эффективная совместная работа по выстраиванию единой национальной архитектуры безопасности", - сказал Полянский.

Главное, по его словам, обеспечить постепенную передачу ответственности за безопасность страны в руки самих сомалийцев. "Рассчитываем, что соответствующий процесс будет осуществляться в соответствии с имеющимися планами, а также учитывать конкретное развитие событий на земле", - отметил дипломат.