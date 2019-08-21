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РИА Новости

Лавров прокомментировал слова Макрона о единой Европе

20:23 21.08.2019 (обновлено: 21:05 21.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов" в Солнечногорске
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума Территория смыслов в Солнечногорске
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя словах президента Франции Эммануэля Макрона о единой Европе от Лиссабона до Владивостока заявил, что эту позицию разделяют и в Берлине.
"Насчет вопроса о вчерашних переговорах и прозвучавших на них заявлениях в пользу единой, большой Европы от Атлантики до Тихого океана. Это не только уверенность президента Макрона, мы такие заявления и заверения слышим и от наших германских коллег, от многих других стран Европы", - заявил он на пресс-конференции по итогам встречи с немецким коллегой Хайко Маасом.
По оценке Лаврова, такая позиция отражает то, что договоренности, принятые почти 30 лет назад в рамках ОБСЕ о необходимости общего европейского пространства безопасности и гуманитарного пространства, как никогда востребованы сегодня. По его словам сейчас "в силу целого ряда субъективных факторов перспективы формирования такого большого европейского дома становится более призрачными, а риски фрагментации этого пространства, причем фрагментации, которая будет грозить потерей позиций нашей общей европейской цивилизации на глобальной арене, возрастают".
"Ответственные политики, естественно, заинтересованы в том, чтобы не допустить такого развития событий, чтобы двигаться по пути выстраивания нашего общего экономического гуманитарного пространства и, конечно же, пространства в области безопасности", - подчеркнул Лавров.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
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Эммануэль МакронСергей ЛавровМИД РФВладимир ПутинФранцияЕвропаРоссияВ мире
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