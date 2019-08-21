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РИА Новости

Гутерреш призвал страны удвоить усилия по разоружению

20:17 21.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума 2019
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ООН, 21 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает все страны-члены Организации удвоить усилия по разоружению, заявил журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
Пентагон 19 августа объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. Договор перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров. Позднее в Пентагоне подтвердили РИА Новости, что была испытана модификация крылатой ракеты Tomahawk, предназначенная для поражения наземных целей.
"Генсек призывает все страны-члены удвоить свои усилия в вопросах разоружения", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос, как генсек может прокомментировать испытания Соединенными Штатами крылатой ракеты вскоре после выхода из ДРСМД,
В МИД России обратили внимание на то, что при испытании использовалась пусковая установка Mk-41 (такие стоят на американской военной базе в Румынии). В Москве расценили это как "явное новое подтверждение того, что эти установки предназначены для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет". В Пентагоне в свою очередь заявили, что для испытаний действительно использовалась Mk-41, но другой конфигурации, чем та, что стоит в Румынии.
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии
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Выход США из договора о РСМДАнтониу ГутеррешДоговор о РСМДСтефан ДюжаррикООНСШАВ мире
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