Гутерреш призвал страны удвоить усилия по разоружению

Пентагон 19 августа объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. Договор перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров. Позднее в Пентагоне подтвердили РИА Новости, что была испытана модификация крылатой ракеты Tomahawk, предназначенная для поражения наземных целей.

В МИД России обратили внимание на то, что при испытании использовалась пусковая установка Mk-41 (такие стоят на американской военной базе в Румынии). В Москве расценили это как "явное новое подтверждение того, что эти установки предназначены для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет". В Пентагоне в свою очередь заявили, что для испытаний действительно использовалась Mk-41, но другой конфигурации, чем та, что стоит в Румынии.