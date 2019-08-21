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РИА Новости

Путин и Ниинисте продолжат переговоры за ужином

20:19 21.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи. 21 августа 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи. 21 августа 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг — РИА Новости. Финский ресторан Walhalla ("Вальхалла"), где президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё, продолжат переговоры за ужином, охраняется полицией, передает корреспондент РИА Новости.
Президенты отправились в ресторан на яхте Kultaranta VIII.
"Уважаемые клиенты, в связи с закрытым мероприятием Walhalla Gourmet и Pizzeria Nikolai закрыты в среду, 21 августа", - указано на сайте ресторана.
Над рестораном завис вертолет, а территория оцеплена полицией.
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Ресторан Walhalla - построен в 1952 году, когда Хельсинки готовился к проведению летних Олимпийских игр. Свое название это место получило в честь секретного общества Вальхалла, которое готовило заговор против шведского короля Густава III в 1780 годах. Само слово Вальхалла взято из скандинавской мифологии, там оно обозначает место, своего рода рай для викингов, куда герои и воины отправляются после смерти.
В ресторане представлено пять готовых меню. Среди закусок - террин из птицы и сладкий хлеб, улитки, французский суп из зеленого горошка. Главные блюда - рыба, стейк, запеченная утиная грудка с малиновым винным соусом, овощное турнедо с ячменным ризотто и шафраном. Из десертов - лимонное парфе с соусом из черной смородины, сырная тарелка и так далее.
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Саули НиинистеВладимир ПутинФинляндияХельсинкиВ мире
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