Путин и Ниинисте продолжат переговоры за ужином

Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи. 21 августа 2019

ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг — РИА Новости. Финский ресторан Walhalla ("Вальхалла"), где президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё, продолжат переговоры за ужином, охраняется полицией, передает корреспондент РИА Новости.

Президенты отправились в ресторан на яхте Kultaranta VIII.

"Уважаемые клиенты, в связи с закрытым мероприятием Walhalla Gourmet и Pizzeria Nikolai закрыты в среду, 21 августа", - указано на сайте ресторана.

Над рестораном завис вертолет, а территория оцеплена полицией.

Ресторан Walhalla - построен в 1952 году, когда Хельсинки готовился к проведению летних Олимпийских игр. Свое название это место получило в честь секретного общества Вальхалла, которое готовило заговор против шведского короля Густава III в 1780 годах. Само слово Вальхалла взято из скандинавской мифологии, там оно обозначает место, своего рода рай для викингов, куда герои и воины отправляются после смерти.