В США не менее 27 человек задержали после инцидентов в Эль-Пасо и Дейтоне

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. После инцидентов со стрельбой в Эль-Пасо и Дейтоне правоохранительные органы за последние две недели задержали по меньшей мере 27 человек, угрожавших совершить массовые убийства в разных городах США, передает телеканал После инцидентов со стрельбой в Эль-Пасо и Дейтоне правоохранительные органы за последние две недели задержали по меньшей мере 27 человек, угрожавших совершить массовые убийства в разных городах США, передает телеканал CNN

Сообщается, что среди задержанных был 15-летний подросток из Флориды, который под вымышленным именем сообщал на игровой платформе, что принесет в школу принадлежащую его отцу винтовку M-15 и "убьет как минимум семь человек". При задержании он сказал сотрудникам правоохранительных органов, что это была шутка.

Кроме него, по данным телеканала, в разных городах США были задержаны более 20 человек от 13 до 38 лет. Отмечается, что задержания начались уже на следующий день после стрельбы в Эль-Пасо и Дейтоне.

Утром 3 августа 21-летний житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой. Стрелявшего задержали, его обвиняют в терроризме, предполагается, что он совершил преступление на почве расовой ненависти: среди погибших есть граждане Мексики. В результате происшествия погибли 22 человека, более 20 ранены. Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, свыше 30 пострадали.