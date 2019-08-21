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РИА Новости

В США не менее 27 человек задержали после инцидентов в Эль-Пасо и Дейтоне

20:14 21.08.2019
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© AP Photo / John MinchilloНа месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
© AP Photo / John Minchillo
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. После инцидентов со стрельбой в Эль-Пасо и Дейтоне правоохранительные органы за последние две недели задержали по меньшей мере 27 человек, угрожавших совершить массовые убийства в разных городах США, передает телеканал CNN.
Сообщается, что среди задержанных был 15-летний подросток из Флориды, который под вымышленным именем сообщал на игровой платформе, что принесет в школу принадлежащую его отцу винтовку M-15 и "убьет как минимум семь человек". При задержании он сказал сотрудникам правоохранительных органов, что это была шутка.
Кроме него, по данным телеканала, в разных городах США были задержаны более 20 человек от 13 до 38 лет. Отмечается, что задержания начались уже на следующий день после стрельбы в Эль-Пасо и Дейтоне.
Утром 3 августа 21-летний житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой. Стрелявшего задержали, его обвиняют в терроризме, предполагается, что он совершил преступление на почве расовой ненависти: среди погибших есть граждане Мексики. В результате происшествия погибли 22 человека, более 20 ранены. Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, свыше 30 пострадали.
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
16 августа, 00:16РИА Новости
В теле стрелка из Дейтона нашли следы наркотиков
Президент США Дональд Трамп назвал эти инциденты преступлением против человечества. Он дал указание минюсту работать с местными властями и интернет-компаниями для обнаружения экстремистов до того, как они совершат преступления. Кроме того, президент США поручил минюсту разработать изменения в законодательство в сфере охраны психического здоровья, чтобы более эффективно выявлять потенциальных убийц с психическими отклонениями.
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Стрельба в торговом центре в Эль-ПасоWalmartСШАВ мире
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