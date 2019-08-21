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РИА Новости

Курс евро опустился ниже 73 рублей

20:10 21.08.2019 (обновлено: 21:04 21.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивЕвро
Евро
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российская валюта продолжает укрепляться на улучшении внешнего фона и росте цены на нефть, евро опустился ниже 73 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19:04 мск снижается на 83 копейки, до 65,74 рубля, курс евро — на 92 копейки, до 72,95 рубля.
Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,23% — до 60,77 доллара за баррель.
Как заявил РИА Новости аналитик банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин, российская валюта растет в том числе в преддверии публикации протокола ФРС США от июльского заседания.
По его словам, рынки ждут от американского регулятора мягкой риторики. Если протокол покажет готовность к дальнейшему снижению ставки, это может дать стимул к росту валют развивающихся стран, включая рубль.
Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович ожидает, что в ближайшие дни российская валюта будет находиться в диапазоне 65,5-66,8 рубля к доллару и 72,5-73,5 рубля к евро.
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