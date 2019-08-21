Курс евро опустился ниже 73 рублей

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российская валюта продолжает укрепляться на улучшении внешнего фона и росте цены на нефть, евро опустился ниже 73 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19:04 мск снижается на 83 копейки, до 65,74 рубля, курс евро — на 92 копейки, до 72,95 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,23% — до 60,77 доллара за баррель.

Как заявил РИА Новости аналитик банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин, российская валюта растет в том числе в преддверии публикации протокола ФРС США от июльского заседания.

По его словам, рынки ждут от американского регулятора мягкой риторики. Если протокол покажет готовность к дальнейшему снижению ставки, это может дать стимул к росту валют развивающихся стран, включая рубль.