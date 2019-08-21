Меркель связала возвращение России в G7 c реализацией Минских соглашений

БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Прогресс в реализации минских соглашений способствовал бы созданию новых условий для возврата России в формат G7, заявила журналистам канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Что касается участия Россия во встречах G7, то в 2014 году Россия была исключена по определенных причинам, и российский президент (Владимир Путин - ред.) недавно во Франции. Существуют, возможно, легкие подвижки в реализации минском процессе, если бы мы продвинулись действительно вперед, это бы создало новую ситуацию", - сказала Меркель.

Она добавила, что "по состоянию на сегодняшний момент мы не продвинулись так далеко, чтобы я могла сказать, что причины от 2014 года устранены".

Меркель отметила, что в этой связи Европа, прежде всего Франция и Германия сейчас приложат все силы, чтобы добиться прогресса в реализации минских соглашений при участии нового украинского президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина.

"На основании этого (ожидаемого - ред) прогресса я сделаю вывод, продвинулись ли мы или нет", - добавила она.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице.