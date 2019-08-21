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РИА Новости

Меркель связала возвращение России в G7 c реализацией Минских соглашений

20:08 21.08.2019 (обновлено: 20:13 21.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Прогресс в реализации минских соглашений способствовал бы созданию новых условий для возврата России в формат G7, заявила журналистам канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Что касается участия Россия во встречах G7, то в 2014 году Россия была исключена по определенных причинам, и российский президент (Владимир Путин - ред.) недавно во Франции. Существуют, возможно, легкие подвижки в реализации минском процессе, если бы мы продвинулись действительно вперед, это бы создало новую ситуацию", - сказала Меркель.
Она добавила, что "по состоянию на сегодняшний момент мы не продвинулись так далеко, чтобы я могла сказать, что причины от 2014 года устранены".
Меркель отметила, что в этой связи Европа, прежде всего Франция и Германия сейчас приложат все силы, чтобы добиться прогресса в реализации минских соглашений при участии нового украинского президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина.
"На основании этого (ожидаемого - ред) прогресса я сделаю вывод, продвинулись ли мы или нет", - добавила она.
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14 августа, 21:27РИА Новости
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Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице.
Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8.
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Эммануэль МакронG7Дональд ТрампG8Ангела МеркельВладимир ПутинФранцияГерманияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
А кстати сама Германия, как один из подписантов этих соглашений, выполнять их собирается? Ну или хотя бы умудриться прочитать хоть раз то, что подписали?
21 августа, 20:13
Сергей Серый
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