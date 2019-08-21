Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T21:13Z
https://ria.ru/20190821/1557760910.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155666/88/1556668848_220:0:2056:1033_1036x0_80_0_0_a8d1caf0e70b839041688a1919dcf7fe.jpg
РИА Новости
Культура

Брэд Питт отправляется в экспедицию в трейлере "К звездам"

23:32 21.08.2019
144
© 20th Century Fox Film Corporation, 2019Кадр из трейлера фильма "К звёздам"
Кадр из трейлера фильма К звёздам
© 20th Century Fox Film Corporation, 2019
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Студия 20th Century Fox выложила третий трейлер фильма "К звездам", главную роль в котором сыграл Брэд Питт, сообщает Hollywood Reporter.
Рой Макбрайд (Брэд Питт) отправляется в космос на поиски своего отца (Томми Ли Джонс), который пропал 20 лет назад во время экспедиции на Нептун. В ходе поисков Макбрайд узнает тайну, которая угрожает существованию всего человечества.
В трейлере главный герой готовится к экспедиции и дает интервью прессе. "Я делаю то, что я делаю, из-за своего отца <…> Он был первым человеком, который занимался исследованием отдаленных планет". Далее выясняется, что некоторые люди считают, что именно его отец в ответе за "разбалансировку" солнечной системы.
Премьера "К звездам" запланирована на 20 сентября.
Режиссер Квентин Тарантино и актер Брэд Питт во время фотосессии фильма Однажды... в Голливуде в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
11 августа, 13:10Культура
Брэд Питт назвал фильм из прошлого, в котором хотел бы сняться
000000
КультураКино и сериалыНовости культурыБрэд Питт (Уильям Бредли)
Рекомендуем
Антропоморфный робот Skybot F-850, помощник экипажа Международной космической станции
Робот "Федор" в четверг впервые полетит в космос
РИА
Новости
Робот Федор
"Роскосмос" опубликовал снимки ракеты с роботом "Федором"
Вид Земли с МКС
Российские спутники займутся поиском озоновых дыр в атмосфере
Актриса Николь Кидман на Международном кинофестивале в Торонто. 8 сентября 2017
Кидман, Робби и Терон противостоят медиамагнату в новом фильме Bombshell
Лента
новостей
Сирийские правительственные войска в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Сирийская армия окружила террористов к югу от Хан-Шейхуна, сообщил источник
Игрушка Чебурашка
"Союзмультфильм" представил новый мультфильм с Чебурашкой
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Путин заявил, что рано говорить о планах на 2024 год
Испытание антропоморфного робота Федор проекта Спасатель
Роботу "Федору" дадут в руки огнетушитель во время пребывания на МКС
Исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо
В России возобновили работу две радионуклидные станции, заявил глава ОДВЗЯИ
Реконструкция церкви, построенной в Гренландии на территории двора легендарного Эрика Рыжего
WP рассказала, сколько США хотели предложить Дании за Гренландию
Американская актриса, певица и автор песен Деми Ловато на церемонии вручения премии American Music Awards
Деми Ловато сыграет исландскую певицу в фильме "Евровидение"
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи
Президент Финляндии заговорил с Путиным по-русски
Капельница. Архивное фото
Минздрав начал проверку после ампутации руки у ребенка в Ростовской области
Тренажер динамических режимов полета ТДК -7СТ5 в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина
Россия подготовит для Индии четырех космонавтов
Израильский солдат на Голанских высотах в районе границы с Сирией
Армия Израиля по ошибке обстреляла гражданский самолет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
07:59На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
07:56В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
07:51Глава немецкой делегации не сомневается в принадлежности Крыма России
07:46В Якутии остаются более 60 природных пожаров
07:43Бывший переговорщик России в ВТО сомневается, что США выйдут из организации
07:36В Подмосковье восемь человек пострадали при опрокидывании автобуса
07:36В Петербурге загорелся теплоход "Петр Чайковский"
07:33НАСА: на МКС не смогут помочь роботу "Федору", если стыковка пойдет не так
07:26В Находке ввели режим ЧС из-за ливня
07:24Робот "Федор" рассказал о перегрузках во время космического полета
07:18Число подтопленных населенных пунктов в Хабаровском крае выросло до 54
Лента новостейМолния