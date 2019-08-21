Брэд Питт отправляется в экспедицию в трейлере "К звездам"

Рой Макбрайд (Брэд Питт) отправляется в космос на поиски своего отца (Томми Ли Джонс), который пропал 20 лет назад во время экспедиции на Нептун. В ходе поисков Макбрайд узнает тайну, которая угрожает существованию всего человечества.

В трейлере главный герой готовится к экспедиции и дает интервью прессе. "Я делаю то, что я делаю, из-за своего отца <…> Он был первым человеком, который занимался исследованием отдаленных планет". Далее выясняется, что некоторые люди считают, что именно его отец в ответе за "разбалансировку" солнечной системы.