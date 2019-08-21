Киев назвал условия начала ремонта моста в Станице Луганской

КИЕВ, 21 авг – РИА Новости. Киев на заседании в Минске контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе озвучил условия, при которых готов начать ремонт моста на КПП "Станица Луганская", сообщила в среду Дарья Олифер - пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы.

В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". С 1 августа 2019 года начались работы по разминированию перед ремонтом моста. Позже ЛНР и Киев заявили о завершении работ по разминированию. Во вторник ЛНР обвинила Киев в беспорядочном минировании местности в районе населенного пункта Золотое в Донбассе.

"Однозначно, до начала восстановительных работ на мосту должен быть демонтирован блокпост НВФ ОРЛО (незаконных вооруженных формирований отдельных районов Луганской области – ред.). В дальнейшем демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон в районе КПВВ "Станица Луганская" должен быть одновременным и зеркальным", - написала Олифер на своей странице в Facebook по результатам трехсторонней встречи в Минске.

При этом, по ее словам, украинская сторона проинформировала представителя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика о выполнении взятых на себя обязательств по завершению разминирования в районе моста в Станице Луганской и готовности начать ремонт перехода с первой половины дня 22 августа 2019 года.