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РИА Новости

Киев назвал условия начала ремонта моста в Станице Луганской

19:33 21.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПоврежденный мост у КПП "Станица Луганская"
Поврежденный мост у КПП Станица Луганская
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 21 авг – РИА Новости. Киев на заседании в Минске контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе озвучил условия, при которых готов начать ремонт моста на КПП "Станица Луганская", сообщила в среду Дарья Олифер - пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы.
В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". С 1 августа 2019 года начались работы по разминированию перед ремонтом моста. Позже ЛНР и Киев заявили о завершении работ по разминированию. Во вторник ЛНР обвинила Киев в беспорядочном минировании местности в районе населенного пункта Золотое в Донбассе.
"Однозначно, до начала восстановительных работ на мосту должен быть демонтирован блокпост НВФ ОРЛО (незаконных вооруженных формирований отдельных районов Луганской области – ред.). В дальнейшем демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон в районе КПВВ "Станица Луганская" должен быть одновременным и зеркальным", - написала Олифер на своей странице в Facebook по результатам трехсторонней встречи в Минске.
При этом, по ее словам, украинская сторона проинформировала представителя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика о выполнении взятых на себя обязательств по завершению разминирования в районе моста в Станице Луганской и готовности начать ремонт перехода с первой половины дня 22 августа 2019 года.
Олифер также отметила, что сторонами достигнута договоренность, что все работы по мосту должны проходить в тесной координации с СММ ОБСЕ.
Контрольно-пропускной пункт в районе Станицы Луганской
13 августа, 13:54РИА Новости
В Киеве сообщили об изменении графика работы КПП "Станица Луганская"
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Ситуация в ДНР и ЛНРМартин СайдикДарья ОлиферЛНРОБСЕДонбассЛеонид КучмаУкраинаВ мире
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