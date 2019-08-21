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РИА Новости

Лавров оценил возможность транзита газа через Украину в ближайшем будущем

19:33 21.08.2019
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© ALEXANDER ZOBINГазокомпрессорная станция в украинском Ужгороде
Газокомпрессорная станция в украинском Ужгороде
© ALEXANDER ZOBIN
Газокомпрессорная станция в украинском Ужгороде. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Урегулировать вопрос с транзитом газа через Украину можно, если его не политизировать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Насчет газа. Украина отказалась у нас газ закупать и закупает его, тот же самый наш газ, но в Европе дороже примерно на 25-30%, чем могла бы покупать у нас. В том, что касается "Северного потока-2", - это проект сугубо коммерческий, который повысит энергобезопасность Европы и который абсолютно никаким образом не задуман для того, чтобы нанести вред Украине. Украинские коллеги это знают, встречаются министры энергетики, встречаются представители "Газпрома" и "Нафтогаз Украина", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.
Газовая компрессорная станция Укртрансгаз
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Бравада или агония: как Киев готовится к "зиме без российского газа"Уж осень, считай, почти на дворе, а нового контракта у Киева на поставку газа из России нет. А риторика офиса Зеленского все чаще напоминает пустые разговоры на ту же тему команды Порошенко.
По его словам, есть "конкретное решение, которое позволит снять возникающие порой у тех, кто беспокоится о судьбе Украины, озабоченности, если только не пытаться опять политизировать эту проблему тоже".
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.
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Сергей ЛавровМИД РФРоссияУкраинаЭкономика
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