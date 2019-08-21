Лавров оценил возможность транзита газа через Украину в ближайшем будущем

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Урегулировать вопрос с транзитом газа через Украину можно, если его не политизировать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Насчет газа. Украина отказалась у нас газ закупать и закупает его, тот же самый наш газ, но в Европе дороже примерно на 25-30%, чем могла бы покупать у нас. В том, что касается "Северного потока-2", - это проект сугубо коммерческий, который повысит энергобезопасность Европы и который абсолютно никаким образом не задуман для того, чтобы нанести вред Украине. Украинские коллеги это знают, встречаются министры энергетики, встречаются представители "Газпрома" и "Нафтогаз Украина", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.
По его словам, есть "конкретное решение, которое позволит снять возникающие порой у тех, кто беспокоится о судьбе Украины, озабоченности, если только не пытаться опять политизировать эту проблему тоже".
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.