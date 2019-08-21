"Россия может обойтись без СЕ": о чем говорил Путин на встрече с Ниинистё

Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи. 21 августа 2019

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё выступили перед журналистами и ответили на их вопросы по итогам переговоров, которые состоялись в Хельсинки. О самых важных заявлениях — в материале РИА Новости.

О двустороннем сотрудничестве

По словам Путина, сегодня взаимодействие между Россией и Финляндией идет как на высшем уровне, так и по линии правительств, регионов и общественных организаций, растут инвестиционное сотрудничество и товарооборот.

Глава государства выразил надежду, что количество финских туристов в России вырастет после начала выдачи бесплатных электронных виз для посещения Петербурга и Ленинградской области без визита в консульство.

Он отметил также продвижение сотрудничества в сфере науки и образования.

"В соответствии с соглашением между Санкт-Петербургским горным университетом и технологическим университетом города Лаппеэнранта российские и финские ученые будут вместе работать над инновационными исследованиями в области добычи, переработки и транспортировки природных ресурсов", — сказал Путин.

Путин также подчеркнул, что достигнута договоренность с Ниинистё о продолжении сотрудничества в сфере экологии, в том числе в рамках Арктического совета.

В ходе своего выступления Путин отметил, что президенты обсудили ряд вопросов международной повестки дня. Он добавил, что Россия заинтересована в восстановлении полноформатных отношений с Евросоюзом.

"Рассчитываем, что новое руководство Евросоюза, в свою очередь, проявит позитивный настрой на поддержание взаимовыгодных партнерских отношений с нашей страной", — заявил глава государства.

О протестах в Москве

Один из присутствующих журналистов попросил российского лидера прокомментировать митинги, которые недавно прошли в Москве. Путин отметил, что подобные акции не являются чем-то уникальным.

"Мы внимательно наблюдаем за событиями подобного рода во многих европейских столицах. И события, которые происходят там, носят гораздо более масштабный характер, тоже под политическими лозунгами, имеют достаточно тяжелые последствия для участников этих манифестаций", — заявил глава государства.

Он отметил, что за рубежом речь идет о значительном количестве погибших, о тысячах раненых протестующих и сотрудников полиции.

Об отношениях с Советом Европы

Президент подчеркнул, что Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан.

Он отметил также, что Москва не рвется в Совет Европы, если страну не хотят там видеть, она готова обойтись.

"Но тогда те люди, об интересах которых вы проявляете такую нежную заботу, не смогут обратиться в Европейский суд по правам человека. Не думаю, что это является лучшим способом строительства единой Европы от Лиссабона до Владивостока", — сказал Путин.

Он призвал относиться друг к другу непредвзято и объективно оценивать происходящее.

О "Северном потоке — 2"

На пресс-конференции Путин объявил о завершении работ на финляндском участке строительства газопровода "Северный поток — 2" и поблагодарил Финляндию за прагматичный подход.

Он также заявил, что рассчитывает на реализацию этого проекта.

"Европа заинтересована в получении европейского газа. Думаю, что проект будет реализован", — сказал российский лидер.

Об испытании американских ракет

Также Путин по просьбе журналистов прокомментировал ситуацию с испытанием США ракеты, которая ранее была запрещена ДРСМД.

"Что меня беспокоит: это испытанная ракета, как заявили в Пентагоне. Это Tomahawk. Это ракета морского базирования, ее "приземлили", приспособили для пусков с земли. Пуски этих ракет могут быть осуществлены с пусковых установок, которые уже расположены в Румынии и могут быть установлены в ближайшее время в Польше. Достаточно поменять только программное обеспечение в ракетах. Я не уверен, что наши американские друзья будут информировать даже европейских партнеров о том, какое программное обеспечение в этих ракетах находится. Для нас это означает, что возникли новые угрозы, на которые мы обязаны реагировать". Владимир Путин

Он подчеркнул, что пока диалог по данной проблеме отсутствует, а в ответ на действия США Москва будет предпринимать зеркальные шаги.