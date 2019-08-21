Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T19:34Z
https://ria.ru/20190821/1557760413.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155533/29/1555332961_0:41:2968:1711_1036x0_80_0_0_df8c8d2c40786c1f48c229581e915a29.jpg
РИА Новости

Путин рассчитывает на реализацию проекта "Северный поток — 2"

19:28 21.08.2019 (обновлено: 19:34 21.08.2019)
1990
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчасток строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на реализацию проекта "Северный поток — 2".
"Европа заинтересована в получении европейского газа. Думаю, что проект будет реализован", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте.
Глава российского государства отметил, что реализация проекта зависит не от России. "Знаете, это зависит не от нас, это зависит не только от нас, скажем, а от наших партнеров, прежде всего, европейских партнеров. Американцы убеждают и убедили европейских партнеров в том, что они должны загружать их военно-промышленных комплекс, хотя у них есть свои возможности в этой сфере", - отметил президент РФ.
Путин отметил, что если теперь США убедят европейцев в том, что нужно покупать их газ по завышенным, то это будет выбор Европы. "Следующий шаг - субсидировать из госбюджетов неконкурентноспособного продукта на европейском рынке", - добавил он.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.
Указатель с символикой компании Nord Stream 2 AG, ведущей строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
Вчера, 18:45РИА Новости
Лавров обсудил с главой МИД Германии "Северный поток – 2"
4031104
Обсудить 1
Северный поток-2Саули НиинистеЕвросоюзВладимир ПутинФинляндияЕвропаРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
Путин заявил об окончании работ на финском участке "Северного потока – 2"
РИА
Новости
Указатель с символикой компании Nord Stream 2 AG, ведущей строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
Лавров обсудил с главой МИД Германии "Северный поток – 2"
Газокомпрессорная станция в украинском Ужгороде
Лавров оценил возможность транзита газа через Украину в ближайшем будущем
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
Россия не рвется в Совет Европы, заявил Путин
Лента
новостей
Поврежденный мост у КПП Станица Луганская
Киев назвал условия начала ремонта моста в Станице Луганской
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Киевского апелляционного суда
Лавров напомнил немецкому журналисту о Вышинском
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи
Путин анонсировал совместную работу российских и финских ученых
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
Лавров оценил перспективы передачи Киеву украинских моряков
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи. 21 августа 2019
"Россия может обойтись без СЕ": о чем говорил Путин на встрече с Ниинистё
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума Территория смыслов в Солнечногорске
Лавров прокомментировал слова Макрона о единой Европе
Вырубка леса
Китай поддержал усилия России по решению проблемы нелегальной вырубки лесов
Здание Министерства Юстиции России
Россия потребовала пересмотра арбитражного решения по иску Ощадбанка
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал "неподходящей" реакцию Дании на идею покупки Гренландии
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Здание Пентагона. Архивное фото
В Пентагоне предложили включить в СНВ-3 все новое оружие России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:38Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
07:59На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
07:56В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
07:51Глава немецкой делегации не сомневается в принадлежности Крыма России
07:46В Якутии остаются более 60 природных пожаров
07:43Бывший переговорщик России в ВТО сомневается, что США выйдут из организации
07:36В Подмосковье восемь человек пострадали при опрокидывании автобуса
07:36В Петербурге загорелся теплоход "Петр Чайковский"
07:33НАСА: на МКС не смогут помочь роботу "Федору", если стыковка пойдет не так
07:26В Находке ввели режим ЧС из-за ливня
07:24Робот "Федор" рассказал о перегрузках во время космического полета
Лента новостейМолния