Путин рассчитывает на реализацию проекта "Северный поток — 2"

ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на реализацию проекта "Северный поток — 2".

"Европа заинтересована в получении европейского газа. Думаю, что проект будет реализован", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

Глава российского государства отметил, что реализация проекта зависит не от России. "Знаете, это зависит не от нас, это зависит не только от нас, скажем, а от наших партнеров, прежде всего, европейских партнеров. Американцы убеждают и убедили европейских партнеров в том, что они должны загружать их военно-промышленных комплекс, хотя у них есть свои возможности в этой сфере", - отметил президент РФ.

Путин отметил, что если теперь США убедят европейцев в том, что нужно покупать их газ по завышенным, то это будет выбор Европы. "Следующий шаг - субсидировать из госбюджетов неконкурентноспособного продукта на европейском рынке", - добавил он.