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РИА Новости

Песков прокомментировал идею возрождения G8

19:25 21.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею президента США Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона возродить формат G8, сообщил, что известны настроения лишь двух стран, необходимо узнать, что думают остальные о такого рода перспективах.
"Там много других членов "восьмерки". Мы знаем о настроениях двоих. Нужно узнать о настроениях остальных членов", - сказал Песков журналистам.
Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице.
Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8.
Президент США Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в штате Нью-Гемпшир
Вчера, 19:17РИА Новости
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Эммануэль МакронG7Дональд ТрампG8Дмитрий ПесковВладимир ПутинФранцияРоссияСШАВ мире
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