Песков прокомментировал идею возрождения G8

ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею президента США Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона возродить формат G8, сообщил, что известны настроения лишь двух стран, необходимо узнать, что думают остальные о такого рода перспективах.

"Там много других членов "восьмерки". Мы знаем о настроениях двоих. Нужно узнать о настроениях остальных членов", - сказал Песков журналистам.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице.