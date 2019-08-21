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РИА Новости

Трамп назвал "неподходящей" реакцию Дании на идею покупки Гренландии

19:24 21.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп завил, что покупка Гренландии была просто идея, и в отношении США должно быть проявлено уважение.
По его словам, реакция премьер-министра Дании на его идею была "неподходящей", отметив, что к США "должно быть проявлено уважение".
"У меня была эта идея (покупка Гренландии). Я думаю, что это хорошая идея", - сказал он журналистам.
Ранее в СМИ появилась серия публикаций о том, что президент США Дональд Трамп якобы рассматривает возможность покупки Гренландии, которая входит в состав Дании с правами широкой автономии.
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Позднее Трамп сам подтвердил журналистам, что интересовался этим вопросом "стратегически". В свою очередь в Гренландии заявили, что остров не продается, а в Дании выразили надежду, что Трамп пошутил, саму идею продажи назвав абсурдной.
После этого Трамп сообщил, что отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии. Бывший глава МИД Дании Уффе Эллеман-Йенсен считает, что это решение показывает неуважение к королеве, пригласившей Трампа.
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Дональд ТрампМИД Дании‎ДанияСШАГренландияВ мире
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