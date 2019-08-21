Трамп назвал "неподходящей" реакцию Дании на идею покупки Гренландии

ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп завил, что покупка Гренландии была просто идея, и в отношении США должно быть проявлено уважение.

По его словам, реакция премьер-министра Дании на его идею была "неподходящей", отметив, что к США "должно быть проявлено уважение".

"У меня была эта идея (покупка Гренландии). Я думаю, что это хорошая идея", - сказал он журналистам.

Ранее в СМИ появилась серия публикаций о том, что президент США Дональд Трамп якобы рассматривает возможность покупки Гренландии, которая входит в состав Дании с правами широкой автономии.

Позднее Трамп сам подтвердил журналистам, что интересовался этим вопросом "стратегически". В свою очередь в Гренландии заявили, что остров не продается, а в Дании выразили надежду, что Трамп пошутил, саму идею продажи назвав абсурдной.