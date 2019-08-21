Путин сравнил действия полиции на несогласованных акциях в Москве и Европе

ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы в России, как и в других странах, реагируют на несанкционированные акции соответствующим образом, нарушители законы будут привлекаться к ответственности, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Отвечая на вопрос о протестных акциях в Москве, он сказал, что у граждан есть "право защищать свои интересы с помощью публичных мероприятий, митингов и протестов". По его словам, есть как минимум два хороших примера, когда митинги и протесты осуществлялись в соответствии с заявками и были разрешены властями.