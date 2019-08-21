Путин сравнил действия полиции на несогласованных акциях в Москве и Европе

ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы в России, как и в других странах, реагируют на несанкционированные акции соответствующим образом, нарушители законы будут привлекаться к ответственности, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Отвечая на вопрос о протестных акциях в Москве, он сказал, что у граждан есть "право защищать свои интересы с помощью публичных мероприятий, митингов и протестов". По его словам, есть как минимум два хороших примера, когда митинги и протесты осуществлялись в соответствии с заявками и были разрешены властями.
"На несанкционированные мероприятия в Москве, так же, как и в других европейских столицах, правоохранительные органы соответствующим образом реагируют. Важно, чтобы и митингующие, и правоохранительные органы, органы власти соблюдали действующие в России законы. Те, кто нарушают законы, будут привлекаться к ответственности - к административной либо к уголовной - в полном соответствии с российским законодательством", - заявил Путин.